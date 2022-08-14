ВИДЕО. Реакция Тен Хага на разгромное поражение от Брентфорда

«Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ проиграл «Брентфорду» со счетом 0:4. При этом все голы команда Эрика Тен Хага пропустила в первом тайме.

Это второе поражение МЮ на старте сезона. Даже возвращение Криштиану Роналду в основу не помогло команде.