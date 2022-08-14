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Англия
14 августа 2022, 08:14 |
1721
1

ВИДЕО. Реакция Тен Хага на разгромное поражение от Брентфорда

«Манчестер Юнайтед» был унижен во втором туре АПЛ

14 августа 2022, 08:14 |
1721
1
ВИДЕО. Реакция Тен Хага на разгромное поражение от Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

«Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ проиграл «Брентфорду» со счетом 0:4. При этом все голы команда Эрика Тен Хага пропустила в первом тайме.

Это второе поражение МЮ на старте сезона. Даже возвращение Криштиану Роналду в основу не помогло команде.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Ми (Брентфорд).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дасилва (Брентфорд).
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Источник Sport.ua
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Burevestnik
0:4  це ж не 0:5. Також і форма у них красива.   
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