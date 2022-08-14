13.08.2022, FT 4 : 0
Англия14 августа 2022, 08:14 |
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ВИДЕО. Реакция Тен Хага на разгромное поражение от Брентфорда
«Манчестер Юнайтед» был унижен во втором туре АПЛ
14 августа 2022, 08:14 |
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«Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ проиграл «Брентфорду» со счетом 0:4. При этом все голы команда Эрика Тен Хага пропустила в первом тайме.
Это второе поражение МЮ на старте сезона. Даже возвращение Криштиану Роналду в основу не помогло команде.
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Ми (Брентфорд).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дасилва (Брентфорд).
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Комментарии 1
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0:4 це ж не 0:5. Також і форма у них красива.
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