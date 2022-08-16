Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
Беспредел в Цинциннати
Во время финального матча квалификации на турнире WTA 1000 в Цинциннати между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой произошел странный эпизод.
Судья обратилась к болельщице с украинским флагом и попросила ее покинуть корт. Чуть позже глава службы охраны сказал женщине, что размер флага больше положенного. Она планировала обрезать его до требуемых габаритов, но потом оставила в машине и вернулась на трибуны.
Отметим, что следующим запуском на этом корте играла Марта Костюк.
Пользователи в соцсетях также сообщают, что судье пожаловались российские теннисистки.
Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC— Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022
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