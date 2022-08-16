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WTA
16 августа 2022, 02:03 | Обновлено 16 августа 2022, 03:13
333
2

Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками

Беспредел в Цинциннати

16 августа 2022, 02:03 | Обновлено 16 августа 2022, 03:13
333
2
Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
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Во время финального матча квалификации на турнире WTA 1000 в Цинциннати между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой произошел странный эпизод.

Судья обратилась к болельщице с украинским флагом и попросила ее покинуть корт. Чуть позже глава службы охраны сказал женщине, что размер флага больше положенного. Она планировала обрезать его до требуемых габаритов, но потом оставила в машине и вернулась на трибуны.

Отметим, что следующим запуском на этом корте играла Марта Костюк.

Пользователи в соцсетях также сообщают, что судье пожаловались российские теннисистки.

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Комментарии 2
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AndiM
На якій підставі? Коли це прапори не забанених  країн стали заборонені на змаганнях? Можна сміливо подавати до суду на суддю та організаторів.
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sand
Дикуни. На вишці та на корті
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