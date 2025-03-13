ФОТО. Футбольный клуб опубликовал снимок порнозвезды. Установили рекорд

ФК «Клайд», малоизвестный в четвёртом дивизионе Шотландии, внезапно оказался в центре внимания.

На официальной странице клуба появилось фото модели Софии Рейн с OnlyFans, что вызвало бурную реакцию.

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Один из болельщиков обеспокоился: «Можете это объяснить? Это не лучший имидж для клуба».

Хотя пост не содержал откровенного контента, его быстро удалили, а клуб объявил о проведении расследования, пишет издание Telegraph.

Соперники «Клайда» не удержались от шуток — «Питерхед» написал: «Кто-то в администрации явно остался без любви на День святого Валентина».

Несмотря на скандал, пост набрал 1,5 миллиона просмотров — рекорд для клуба.