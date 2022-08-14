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Франция
14 августа 2022, 03:41 | Обновлено 14 августа 2022, 03:54
74
0

ПСЖ – Монпелье. Разгром от парижан. Видео голов и обзор матча

Неймар мог оформить хет-трик, Мбаппе не забил пенальти, Монпелье старался

14 августа 2022, 03:41 | Обновлено 14 августа 2022, 03:54
74
0
ПСЖ – Монпелье. Разгром от парижан. Видео голов и обзор матча
Instagram. ПСЖ

Во втором круге чемпионата Франции по футболу встретились «ПСЖ» и «Монпелье». Матч состоялся на «Парк-де-Пренс». Парижане второй тур подряд забили 5 мячей.

22:00. Лига 1. Второй тур. Париж

«ПСЖ» – «Монпелье» – 5:2

Голы: Фадайе Сако, 39 (автогол), Неймар, 43 (пен.), 51, Мбаппе 69, Санчеш, 87 – Хазри, 58, Тчато, 90+1

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ПСЖ Монпелье ПСЖ - Монпелье Лига 1 чемпионат Франции по футболу Неймар Ренату Санчеш Килиан Мбаппе видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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