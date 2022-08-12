В субботу, 13 августа, в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» состоится матч первого тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют ПСЖ и «Монпелье». Стартовый свисток арбитра Вилли Делажо из Корнье прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ



Очередное межсезонье для действующего чемпиона Франции прошло с кредитной карточкой в руках. Пари Сен-Жермен не намерен оставлять в стороне собственные амбиции по завоеванию трофея Лиги чемпионов УЕФА, поэтому в очередной раз сменил главного тренера, а также потратил немало средств на точечные усиления стартового состава. Сложно сказать, какие еще сторонние усилия необходимо привлечь руководству «красно-синих», если они уже сумели собрать действительно звездный состав, а также привлекли к работе «золотоносного» по отношению к «Лиллю» Кристофа Галтье.

Витинья, Ренату Саншеш, Норди Мукиэле и полноценный выкуп контракта Нуну Мендеша – парижане потратили очередную сотню миллионов евро на летнюю трансферную кампанию, однако теперь их состав действительно выглядит совершенно сбалансированным. Как раз то, что и необходимо 55-летнему специалисту, который к тому же перестраивает команду на схему 3-4-3. Дважды в текущей кампании Галтье уже успел отпраздновать успехи во главе нового клуба – «Нанту» (4:0) в Суперкубке Франции и «Клермону» в первом туре (5:0) не повезло стать на пути чемпионов, а отсутствие пропущенных мячей лишь подтверждает амбиции ПСЖ.

Монпелье



Если взять 0,5% от общих затрат действующего чемпиона в текущей трансферной кампании, то можно получить стоимость аренды защитника Фалайе Сако – единственного игрока, за которого будущий соперник ПСЖ заплатил хоть какие-то деньги этим летом. При этом, 13 команда по итогам прошлого розыгрыша Лиги 1 за ровно такую же сумму отпустила одного из своих наиболее креативных футболистов в атаке – полузащитника Флорана Молле, в «Шальке».

Очевидно, что на фоне настолько пассивного межсезонья, особых успехов от подопечных Оливье Далль'ольо никто ждать не будет. Остались в прошлом времена, когда «Монпелье» мог сенсационно завоевать чемпионский титул на третий сезон после возвращения в элиту, а под руководством 58-летнего франко-итальянского специалиста команда скорее переживает регресс. Впрочем, обыграть филиал «Манчестер Сити» во Франции, «Труа», негативная оценка перспектив «паладинов» не помешала (3:2), но в грядущем бою против чемпиона исход кажется предрешенным.

Ориентировочные составы



ПСЖ: Доннарумма – Кимпембе, Рамос, Маркиньос – Мендеш, Витинья, Верратти, Хакими – Неймар, Мбаппе, Месси.



«Монпелье»: Омлен – Сент-Люс, Сако, Эстев, Суке – Шотар, Саванье– Норден, Хазри, Мауасса – Ваи.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре голевая вакханалия ПСЖ получит продолжение. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «ПСЖ» (-2.5) с коэффициентом 1.75 по линии Parimatch.

13 августа, суббота