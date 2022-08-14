ПСЖ – Монпелье – 5:2. Разгром от парижан. Видео голов и обзор матча

Во втором круге чемпионата Франции по футболу встретились «ПСЖ» и «Монпелье». Матч состоялся на «Парк-де-Пренс». Парижане второй тур подряд забили 5 мячей.

22:00. Лига 1. Второй тур. Париж

«ПСЖ» – «Монпелье» – 5:2

Голы: Фадайе Сако, 39 (автогол), Неймар, 43 (пен.), 51, Мбаппе 69, Санчеш, 87 – Хазри, 58, Тчато, 90+1