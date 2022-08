Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Крым – это Украина»

Украинский теннисист Александр Долгополов в своем Twitter прокомментировал вчерашние взрывы в Крыму:

«Потому что Крым – это Украина . База ВВС немного демилитаризована».

Отметим, что Александр Долгополов после начала войны с россией вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством.

Ранее Александр вместе с Мартой Костюк и Лесей Цуренко приобрели джип для нужд одесских морпехов.

Because Crimea is Ukraine🇺🇦

Airforce base got a little bit demilitarized pic.twitter.com/BvlyzIXL41