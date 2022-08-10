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  4. Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Крым – это Украина»
ATP
10 августа 2022, 10:37 | Обновлено 10 августа 2022, 10:59
426
0

Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Крым – это Украина»

Известный украинский теннисист прокомментировал вчерашние взрывы в Крыму

10 августа 2022, 10:37 | Обновлено 10 августа 2022, 10:59
426
0
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Крым – это Украина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов в своем Twitter прокомментировал вчерашние взрывы в Крыму:

«Потому что Крым – это Украина . База ВВС немного демилитаризована».

Отметим, что Александр Долгополов после начала войны с россией вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством. 

Ранее Александр вместе с Мартой Костюк и Лесей Цуренко приобрели джип для нужд одесских морпехов.

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Александр Долгополов российско-украинская война Леся Цуренко Марта Костюк
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