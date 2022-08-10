Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Крым – это Украина»
Известный украинский теннисист прокомментировал вчерашние взрывы в Крыму
Украинский теннисист Александр Долгополов в своем Twitter прокомментировал вчерашние взрывы в Крыму:
«Потому что Крым – это Украина . База ВВС немного демилитаризована».
Отметим, что Александр Долгополов после начала войны с россией вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством.
Ранее Александр вместе с Мартой Костюк и Лесей Цуренко приобрели джип для нужд одесских морпехов.
Because Crimea is Ukraine🇺🇦— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) August 9, 2022
Airforce base got a little bit demilitarized pic.twitter.com/BvlyzIXL41
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