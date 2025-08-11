Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср подпишет победителя ЛЧ. Он забил решающий гол в финале
Саудовская Аравия
11 августа 2025, 13:42 |
414
0

Аль-Наср подпишет победителя ЛЧ. Он забил решающий гол в финале

Кингсли Коман покинет «Баварию»

11 августа 2025, 13:42 |
414
0
Аль-Наср подпишет победителя ЛЧ. Он забил решающий гол в финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Кинсли Коман

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Кинсли Коман вскоре перейдет в саудовский «Аль-Наср», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 29-летнего футболиста составит чуть менее 30 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Кингсли Коман провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя и автора решающего гола в финале ЛЧ-2020 в 30 миллионов евро

Ранее «Аль-Наср» подписал испанского защитника Иньиго Мартинеса.

По теме:
Ман Сити попрощается с талантливым полузащитником. Сделка почти закрыта
Клуб УПЛ подпишет воспитанника Реала Сосьедад
Вингер сборной Бразилии и Ман Сити может сменить клуб. Уже есть предложение
трансферы Бавария Аль-Наср Эр-Рияд Кингсли Коман чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
Футбол | 11 августа 2025, 10:45 8
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной

Евгений Хачериди может присоединиться к одесситам

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 августа 2025, 21:23 1
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче второго тура УПЛ

Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 11.08.2025, 13:57
Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11.08.2025, 08:44
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 10.08.2025, 21:29
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 3
Волейбол
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
09.08.2025, 19:02 14
Баскетбол
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
09.08.2025, 22:56 1
Бокс
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем