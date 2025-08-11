Аль-Наср подпишет победителя ЛЧ. Он забил решающий гол в финале
Кингсли Коман покинет «Баварию»
Французский вингер мюнхенской «Баварии» Кинсли Коман вскоре перейдет в саудовский «Аль-Наср», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 29-летнего футболиста составит чуть менее 30 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Кингсли Коман провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя и автора решающего гола в финале ЛЧ-2020 в 30 миллионов евро
Ранее «Аль-Наср» подписал испанского защитника Иньиго Мартинеса.
🚨💣 BREAKING: Kingsley Coman to Al Nassr, here we go! Deal agreed with Bayern for package slightly under €30m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
Coman will sign three year deal at Al Nassr, part of ambitious project after Inigo Martinez and João Félix.
Medical and signature this week. pic.twitter.com/arwSUrf5Ve
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений Хачериди может присоединиться к одесситам
Команды встретились в матче второго тура УПЛ