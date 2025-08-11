Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 13:48 |
Клуб УПЛ подпишет воспитанника Реала Сосьедад

Джон Себеро станет игроком «Эпицентра»

11 августа 2025, 13:48 |
Клуб УПЛ подпишет воспитанника Реала Сосьедад
La Tribuna de Toledo. Джон Себерио

«Эпицентр» подпишет испанского полузащитника Джон Себерио. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 29-летний футболист, который является свободным агентом, в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт на 2 года с представителем Украинской Премьер-лиги.

Последним клубом Себерио был «Луго». Джон является воспитанником «Реала Сосьедад».

В прошедшем сезоне в составе «Луго» Джон Себерио провел 16 матчей, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Нагорняк разочарован потерей лидера.

Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ свободный агент Луго Реал Сосьедад
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
