Англия
11 августа 2025, 14:29 |
Ман Сити попрощается с талантливым полузащитником. Сделка почти закрыта

Джеймс Макати близок к трансферу в «Ноттингем Форест»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Макати

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати близок к трансферу в «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «лесники» практически закрыли сделку по 22-летнему футболисту. Сумма трансфера должна составить 20 миллионов фунтов, личные условия контракта также уже согласованы.

В прошедшем сезоне Джеймс Макати провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что вингер сборной Бразилии и «Ман Сити» может сменить клуб.

Комментарии
