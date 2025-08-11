Мактоминей номинирован на Золотой мяч. Почему это так важно для Шотландии

7 августа был официально оглашен список из тридцати претендентов на «Золотой мяч-2025». И пускай для букмекеров фавориты предельно ясны – это Усман Дембеле из «Пари Сен-Жермен», Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Ламин Ямаль из «Барселоны», – однако в обширном списке однозначно присутствуют и другие интриги. И дело даже не в очередном отсутствии среди претендентов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, что как минимум у второго вызвало очевидное раздражение, а в том, что в тридцатку угодил 28-летний центральный полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей.

На самом деле, присутствие Мактоминея в когорте претендентов на «Золотой мяч-2025» – это нечто абсолютно удивительное. Только задумайтесь: могли бы вы лично год назад даже допустить мысль о том, что претендовать на звание лучшего футболиста планеты через двенадцать месяцев будет не Месси, а Мактоминей? Ответ, если не лукавить, очевиден и лежит на поверхности – конечно, нет.

Долгое время в родном для него «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей был то резервистом, то игроком ближайшей ротации, то вроде как футболистом основы, но все-таки с определенными оговорками. Короче говоря, шотландский хавбек никогда не ассоциировался у подавляющего большинства фанов «красных дьяволов» с ключевой фигурой. Когда он присутствовал в составе это воспринималось как нечто обыденное и ничем не выдающееся, когда же его не было, то и серьезных переживаний о том, кем бы заменить Скотта также не возникало.

Переезд в Неаполь летом 2024-го все изменил. Некоторые английские журналисты тогда активно хвалили боссов «Манчестер Юнайтед» за продажу Мактоминея, на котором клуб сумел заработать 30 миллионов евро и улучшить свое финансовое положение в аспекте требований PSR, существующих в тамошней Премьер-лиге. Но, на самом деле, «Наполи» потратил эти деньги отнюдь не на ветер, заполучив важнейшего исполнителя в центр поля, который сыграл одну из ключевых ролей в том, что команда выиграла Серию А-2024/25. Только вдумайтесь в эти цифры: 34 матча Мактоминей провел в минувшем чемпионате Италии, забив в них 12 мячей и отдав 6 ассистов на партнеров. В «Юнайтед» за сезон максимум, чего добивался Скотт в рамках национальной лиги, – это были 8 результативных действий, а тут сразу такой скачок до 18!..

После того, как France Football объявил список претендентов на «Золотой мяч-2025», шотландские газеты не могли сдержать восторга. Для них появление в когорте лучших футболистов мирового футбола земляка – это большое событие, так как последним шотландцем, который удостаивался того, чтобы быть в списке номинантов на награду, вручаемую лучшему футболисту мира (ранее – только Европы, но это не столь важно в данном контексте), был Алли Маккойст из «Рейнджерс», представляющего Глазго. И фиксировалось это в уже весьма далеком 1987-м, то есть 38 лет назад…

Сообщая землякам о попадании Мактоминея в список претендентов на «Золотой мяч-2025», одна из ведущих шотландских газет The Scotsman, специально подметила, что единственным шотландцем, когда-либо выигрывавшим самую престижную индивидуальную награду в мире футбола, по-прежнему остается Денис Лоу (увы, скончавшийся в январе нынешнего года), забивший 46 голов в 1964 году за «Манчестер Юнайтед» – клуб, который впоследствии воспитал Мактоминея. Легендарный любимец фанатов «Селтика» и «Ливерпуля» Кенни Далглиш был близок к этому достижению в 1983 году, заняв второе место после победы в чемпионате и Кубке Англии с «красными» и пропустив вперед француза Мишеля Платини, который затем брал награду и в следующие два года, став первым футболистом в истории, выигрывавшим «Золотой мяч» трижды кряду.

Уже сейчас Скотт Мактоминей присоединился к избранной группе шотландских футболистов, номинировавшихся на «Золотой мяч», среди которых есть такие легенды, как Джим Бакстер, Джимми Джонстон, Билли Бремнер, Грэм Сунесс, Гордон Стракан и Стив Арчибальд.

То, что ныне удалось Мактоминею ни в коем случае нельзя недооценивать. Шотландец, родившийся в Ланкастере, на северо-западе Англии, с пяти лет занимался в академии «Манчестер Юнайтед», который стал для него чем-то большим, чем просто любимый клуб. Однако летом 2024-го, после 255 официальных матчей (29 голов и 8 ассистов) в рядах «красных дьяволов», Скотт принял твердое решение покинуть Манчестер. Его желанием было попробовать себя где-то в другом месте, хотя адаптироваться к новым реалиям вдали от семьи, было непростым испытанием.

«Жизнь вдали от семьи сделала меня сильнее психологически. Я никогда не хочу оставаться в зоне комфорта. Если я могу построить карьеру где-то еще, то почему бы и нет», – заявил Мактоминей. К его счастью, в «Наполи» из «Брайтона» как раз перебрался другой шотландец – Билли Гилмор, благодаря чему Скотту уже было чуточку попроще. «Это совершенно другой мир: еда, образ жизни, язык. Но я хотел встретиться со всеми этими испытаниями буквально лицом к лицу. Я желал выложиться по полной и наслаждаться каждым моментом».

И Мактоминею с блеском удалось то, на что он, вероятно, даже и не рассчитывал. В Неаполе, где футбол – это что-то практически сопоставимое с религией, шотландский хавбек стал настоящим кумиром для болельщиков. И в этом нет ни капли преувеличения, так как его изображения красуются на граффити в центре города, болельщики неаполитанцев делают себе татуировки с лицом Мактоминея, а в Эдинбурге, в кафе San Ciro's, хозяева вывесили шотландский фланг с надписью: «Неаполь. Мактоминей. Пицца. В таком порядке».

On-air last night I mentioned a Neapolitan run restaurant in Edinburgh with a brilliant flag on display. And here it is.



Well done San Ciro’s in Leith where I hear the celebrations are ongoing … :) 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇮🇹 pic.twitter.com/issCjJfslW — Adam Summerton (@adamsummerton) May 24, 2025

По ходу минувшего сезона фанаты «Наполи» придумали для своего нового кумира и ряд прозвищ, которые очень ярко отражают суть и значимость Скотта для итальянской команды. К примеру, это «Мактерминатор», «Макгайвер» и даже «Открывалка для бутылок» за его умение зачастую находить правильный выход из тупиковых ситуаций на поле.

Известный в прошлом полузащитник «Челси» и сборной Шотландии Пэт Невин, с которым успели пообщаться британские журналисты, заявил, что считает попадание Мактоминея в список претендентов на «Золотой мяч-2025» более чем заслуженным, так как хавбек продемонстрировал выдающийся прогресс после отъезда из «Манчестер Юнайтед» в Италию.

«Это заслуженная номинация. После ухода из «Манчестер Юнайтед» Скотт был просто феноменален: именно это слово идеально подходит для описания игры Мактоминея в Италии. Он покинул «Юнайтед», отдав все, но мало что получил взамен. Его часто ставили не на ту позицию. В «Наполи» его наконец-то оценили по достоинству, он играл на своей естественной позиции и стал той звездой, которой всегда мог быть. Мы все были бы немного удивлены, если бы он победил, но, с другой стороны, он покорил Серию А. В Италии, и особенно в Неаполе, его считают игроком высочайшего класса. Однако нам стоит обратить внимание и на других игроков. ПСЖ выиграл Лигу чемпионов и делегировал в список аж девять своих игроков, но тот факт, что Мактоминей упоминается в этом контексте, не является чем-то неожиданным. Он сыграл блестяще, он оказал огромное влияние».

Теперь вся футбольная Шотландия с нетерпением ждет 22 сентября – даты, когда и будет объявлен обладатель «Золотого мяча-2025». Конечно, победа Скотта Мактоминея выглядит практически нереальной, однако один лишь факт присутствия на церемонии хавбека «Наполи», одетого в элегантный смокинг, как и все остальные претенденты, принесет шотландским фанатам огромную радость и станет источником гордости для тех, кто не знал или успел подзабыть это чувство с 1987 года…