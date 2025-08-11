Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Мактоминей номинирован на Золотой мяч. Почему это так важно для Шотландии

38 лет отважная нация не знала реальных претендентов на престижную награду среди земляков

Мактоминей номинирован на Золотой мяч. Почему это так важно для Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

7 августа был официально оглашен список из тридцати претендентов на «Золотой мяч-2025». И пускай для букмекеров фавориты предельно ясны – это Усман Дембеле из «Пари Сен-Жермен», Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Ламин Ямаль из «Барселоны», – однако в обширном списке однозначно присутствуют и другие интриги. И дело даже не в очередном отсутствии среди претендентов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, что как минимум у второго вызвало очевидное раздражение, а в том, что в тридцатку угодил 28-летний центральный полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей.

На самом деле, присутствие Мактоминея в когорте претендентов на «Золотой мяч-2025» – это нечто абсолютно удивительное. Только задумайтесь: могли бы вы лично год назад даже допустить мысль о том, что претендовать на звание лучшего футболиста планеты через двенадцать месяцев будет не Месси, а Мактоминей? Ответ, если не лукавить, очевиден и лежит на поверхности – конечно, нет.

Долгое время в родном для него «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей был то резервистом, то игроком ближайшей ротации, то вроде как футболистом основы, но все-таки с определенными оговорками. Короче говоря, шотландский хавбек никогда не ассоциировался у подавляющего большинства фанов «красных дьяволов» с ключевой фигурой. Когда он присутствовал в составе это воспринималось как нечто обыденное и ничем не выдающееся, когда же его не было, то и серьезных переживаний о том, кем бы заменить Скотта также не возникало.

Переезд в Неаполь летом 2024-го все изменил. Некоторые английские журналисты тогда активно хвалили боссов «Манчестер Юнайтед» за продажу Мактоминея, на котором клуб сумел заработать 30 миллионов евро и улучшить свое финансовое положение в аспекте требований PSR, существующих в тамошней Премьер-лиге. Но, на самом деле, «Наполи» потратил эти деньги отнюдь не на ветер, заполучив важнейшего исполнителя в центр поля, который сыграл одну из ключевых ролей в том, что команда выиграла Серию А-2024/25. Только вдумайтесь в эти цифры: 34 матча Мактоминей провел в минувшем чемпионате Италии, забив в них 12 мячей и отдав 6 ассистов на партнеров. В «Юнайтед» за сезон максимум, чего добивался Скотт в рамках национальной лиги, – это были 8 результативных действий, а тут сразу такой скачок до 18!..

После того, как France Football объявил список претендентов на «Золотой мяч-2025», шотландские газеты не могли сдержать восторга. Для них появление в когорте лучших футболистов мирового футбола земляка – это большое событие, так как последним шотландцем, который удостаивался того, чтобы быть в списке номинантов на награду, вручаемую лучшему футболисту мира (ранее – только Европы, но это не столь важно в данном контексте), был Алли Маккойст из «Рейнджерс», представляющего Глазго. И фиксировалось это в уже весьма далеком 1987-м, то есть 38 лет назад…

Сообщая землякам о попадании Мактоминея в список претендентов на «Золотой мяч-2025», одна из ведущих шотландских газет The Scotsman, специально подметила, что единственным шотландцем, когда-либо выигрывавшим самую престижную индивидуальную награду в мире футбола, по-прежнему остается Денис Лоу (увы, скончавшийся в январе нынешнего года), забивший 46 голов в 1964 году за «Манчестер Юнайтед» – клуб, который впоследствии воспитал Мактоминея. Легендарный любимец фанатов «Селтика» и «Ливерпуля» Кенни Далглиш был близок к этому достижению в 1983 году, заняв второе место после победы в чемпионате и Кубке Англии с «красными» и пропустив вперед француза Мишеля Платини, который затем брал награду и в следующие два года, став первым футболистом в истории, выигрывавшим «Золотой мяч» трижды кряду.

Уже сейчас Скотт Мактоминей присоединился к избранной группе шотландских футболистов, номинировавшихся на «Золотой мяч», среди которых есть такие легенды, как Джим Бакстер, Джимми Джонстон, Билли Бремнер, Грэм Сунесс, Гордон Стракан и Стив Арчибальд.

То, что ныне удалось Мактоминею ни в коем случае нельзя недооценивать. Шотландец, родившийся в Ланкастере, на северо-западе Англии, с пяти лет занимался в академии «Манчестер Юнайтед», который стал для него чем-то большим, чем просто любимый клуб. Однако летом 2024-го, после 255 официальных матчей (29 голов и 8 ассистов) в рядах «красных дьяволов», Скотт принял твердое решение покинуть Манчестер. Его желанием было попробовать себя где-то в другом месте, хотя адаптироваться к новым реалиям вдали от семьи, было непростым испытанием.

«Жизнь вдали от семьи сделала меня сильнее психологически. Я никогда не хочу оставаться в зоне комфорта. Если я могу построить карьеру где-то еще, то почему бы и нет», – заявил Мактоминей. К его счастью, в «Наполи» из «Брайтона» как раз перебрался другой шотландец – Билли Гилмор, благодаря чему Скотту уже было чуточку попроще. «Это совершенно другой мир: еда, образ жизни, язык. Но я хотел встретиться со всеми этими испытаниями буквально лицом к лицу. Я желал выложиться по полной и наслаждаться каждым моментом».

И Мактоминею с блеском удалось то, на что он, вероятно, даже и не рассчитывал. В Неаполе, где футбол – это что-то практически сопоставимое с религией, шотландский хавбек стал настоящим кумиром для болельщиков. И в этом нет ни капли преувеличения, так как его изображения красуются на граффити в центре города, болельщики неаполитанцев делают себе татуировки с лицом Мактоминея, а в Эдинбурге, в кафе San Ciro's, хозяева вывесили шотландский фланг с надписью: «Неаполь. Мактоминей. Пицца. В таком порядке».

По ходу минувшего сезона фанаты «Наполи» придумали для своего нового кумира и ряд прозвищ, которые очень ярко отражают суть и значимость Скотта для итальянской команды. К примеру, это «Мактерминатор», «Макгайвер» и даже «Открывалка для бутылок» за его умение зачастую находить правильный выход из тупиковых ситуаций на поле.

Известный в прошлом полузащитник «Челси» и сборной Шотландии Пэт Невин, с которым успели пообщаться британские журналисты, заявил, что считает попадание Мактоминея в список претендентов на «Золотой мяч-2025» более чем заслуженным, так как хавбек продемонстрировал выдающийся прогресс после отъезда из «Манчестер Юнайтед» в Италию.

«Это заслуженная номинация. После ухода из «Манчестер Юнайтед» Скотт был просто феноменален: именно это слово идеально подходит для описания игры Мактоминея в Италии. Он покинул «Юнайтед», отдав все, но мало что получил взамен. Его часто ставили не на ту позицию. В «Наполи» его наконец-то оценили по достоинству, он играл на своей естественной позиции и стал той звездой, которой всегда мог быть. Мы все были бы немного удивлены, если бы он победил, но, с другой стороны, он покорил Серию А. В Италии, и особенно в Неаполе, его считают игроком высочайшего класса. Однако нам стоит обратить внимание и на других игроков. ПСЖ выиграл Лигу чемпионов и делегировал в список аж девять своих игроков, но тот факт, что Мактоминей упоминается в этом контексте, не является чем-то неожиданным. Он сыграл блестяще, он оказал огромное влияние».

Теперь вся футбольная Шотландия с нетерпением ждет 22 сентября – даты, когда и будет объявлен обладатель «Золотого мяча-2025». Конечно, победа Скотта Мактоминея выглядит практически нереальной, однако один лишь факт присутствия на церемонии хавбека «Наполи», одетого в элегантный смокинг, как и все остальные претенденты, принесет шотландским фанатам огромную радость и станет источником гордости для тех, кто не знал или успел подзабыть это чувство с 1987 года…

Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Евгений Иванович
Ой Господи, та нічого надзвичайного він в Наполі не показує. Просто італійський чемпіонат набагато слабший за англійський, тому і голів він забив більше.
