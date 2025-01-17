Легендарный нападающий МЮ. Умер обладатель Золотого мяча 1964
Денис Лоу скончался в возрасте 84 лет
В пятницу, 17 января, в возрасте 84 лет умер легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и ряда других английских клубов Денис Лоу.
Шотландец провел в составе «красных дьяволов» 11 лет своей карьеры, выиграл 2 чемпионата Англии, 1 Кубок европейских чемпионов, 1 Кубок Англии и два Суперкубка Англии, а в 1964 году получил «Золотой мяч».
Также Денис является рекордсменом клуба по количеству голов за сезон, их он забил 46 в сезоне 1963/64.
Ранее сообщалось о том, что вингер «Манчестер Юнайтед» может стать заменой Мудрика в «Челси».
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