Легендарный нападающий МЮ. Умер обладатель Золотого мяча 1964

В пятницу, 17 января, в возрасте 84 лет умер легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и ряда других английских клубов Денис Лоу.



Шотландец провел в составе «красных дьяволов» 11 лет своей карьеры, выиграл 2 чемпионата Англии, 1 Кубок европейских чемпионов, 1 Кубок Англии и два Суперкубка Англии, а в 1964 году получил «Золотой мяч».

Также Денис является рекордсменом клуба по количеству голов за сезон, их он забил 46 в сезоне 1963/64.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Манчестер Юнайтед» может стать заменой Мудрика в «Челси».