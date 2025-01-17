Нашли замену Мудрику. Челси начал переговоры по именитым вингерам

Лондонский «Челси» сделал запросы на трансферы двух молодых вингеров, сообщает The Athletic.

По информации источника, «синие» интересуются аргентинским вингером «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо и английским вингером дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсом.

Оба игрока по позиции на поле являются левыми вингерами, а на ней выступает дисквалифицированный украинец Михаил Мудрик.

Ведутся переговоры, они находятся на ранней стадии.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Челси» может перейти в «Милан».