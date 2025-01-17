Англия17 января 2025, 18:52 |
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Нашли замену Мудрику. Челси начал переговоры по именитым вингерам
Джейми Байно-Гиттенс и Алехандро Гарначо привлекают внимание лондонского клуба
17 января 2025, 18:52 |
1166
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Лондонский «Челси» сделал запросы на трансферы двух молодых вингеров, сообщает The Athletic.
По информации источника, «синие» интересуются аргентинским вингером «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо и английским вингером дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсом.
Оба игрока по позиции на поле являются левыми вингерами, а на ней выступает дисквалифицированный украинец Михаил Мудрик.
Ведутся переговоры, они находятся на ранней стадии.
Ранее сообщалось о том, что нападающий «Челси» может перейти в «Милан».
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Комментарии 3
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Походу Мудрык будет в другой команде. После дисквала конечно.
что забавно так это то что Мудрика угробила наша собственная федерация, это прям символично в масштабе. Умней надо бл быть
Тобто, вони вже поклали х.. на пана мурзика, розуміючи, що він жрав і бюуде жрати
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