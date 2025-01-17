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  4. Нашли замену Мудрику. Челси начал переговоры по именитым вингерам
Англия
17 января 2025, 18:52 |
1166
3

Нашли замену Мудрику. Челси начал переговоры по именитым вингерам

Джейми Байно-Гиттенс и Алехандро Гарначо привлекают внимание лондонского клуба

17 января 2025, 18:52 |
1166
3
Нашли замену Мудрику. Челси начал переговоры по именитым вингерам
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

Лондонский «Челси» сделал запросы на трансферы двух молодых вингеров, сообщает The Athletic.

По информации источника, «синие» интересуются аргентинским вингером «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо и английским вингером дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсом.

Оба игрока по позиции на поле являются левыми вингерами, а на ней выступает дисквалифицированный украинец Михаил Мудрик.

Ведутся переговоры, они находятся на ранней стадии.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Челси» может перейти в «Милан».

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Данііл Киріяка Источник: The Athletic
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Lulinnha
Походу Мудрык будет в другой команде. После дисквала конечно. 
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Дані Рохас
что забавно так это то что Мудрика угробила наша собственная федерация, это прям символично в масштабе. Умней надо бл быть
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0
vazazh
Тобто, вони вже поклали х.. на пана мурзика, розуміючи, що він жрав і бюуде жрати
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0
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