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Италия
17 января 2025, 18:12 | Обновлено 17 января 2025, 18:52
315
1

Резервный вариант. Милан нашел игрока на случай срыва сделки с Рэшфордом

«Милан» планирует арендовать вингера «Челси» Жоау Феликса

17 января 2025, 18:12 | Обновлено 17 января 2025, 18:52
315
1
Резервный вариант. Милан нашел игрока на случай срыва сделки с Рэшфордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

«Милан» не оставляет надежд заполучить футболиста «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Но в клубе рассматривают и альтернативные варианты. Игроком «Милана» может стать одноклубник Михаила Мудрика Жоау Феликс.

Если договориться с Рэшфордом и «Манчестер Юнайтед» не выйдет, «Милан» может обратиться к «Челси». В аренде Жоау Феликса лично заинтересован главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Марко Гвиди. Футболист сейчас не является игроком стартового состава команды Энцо Марески.

В текущем сезоне Жоау Феликс провел 19 матчей. Забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего португальца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен.

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Сергій Турчак Источник: Telegram
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…А на фото заголовку Педро Нету)
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