Резервный вариант. Милан нашел игрока на случай срыва сделки с Рэшфордом

«Милан» не оставляет надежд заполучить футболиста «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Но в клубе рассматривают и альтернативные варианты. Игроком «Милана» может стать одноклубник Михаила Мудрика Жоау Феликс.

Если договориться с Рэшфордом и «Манчестер Юнайтед» не выйдет, «Милан» может обратиться к «Челси». В аренде Жоау Феликса лично заинтересован главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Марко Гвиди. Футболист сейчас не является игроком стартового состава команды Энцо Марески.

В текущем сезоне Жоау Феликс провел 19 матчей. Забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего португальца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен.

Stallo #Rashford: il nome forte alternativo in casa #Milan per l'attacco è #JoaoFelix in uscita dal #Chelsea. Lo vuole #Conceiçao, che in comune ha anche l'agente #Mendes Domani sulla #Gazzetta #calciomercato pic.twitter.com/pmTTZLkFBX