Роналду отреагировал на то, что его не включили в список номинантов на ЗМ

В списке из 30 игроков, которые номинированы на Золотой мяч, снова не будет Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Второй год кряду действующие легенды не смогут претендовать на престижную награду.

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду отреагировал на то, что второй год подряд его не включаются в список номинантов на награду.

«Золотой мяч? Это все фикция [ложь], – сказал Криштиану Роналду.

В этом сезоне Криштиану Роналду провел 41 матч, забил 35 голов и отдал четыре результативные передачи.