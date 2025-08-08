Роналду отреагировал на то, что его не включили в список номинантов на ЗМ
Очевидно, футболист остался недоволен
В списке из 30 игроков, которые номинированы на Золотой мяч, снова не будет Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Второй год кряду действующие легенды не смогут претендовать на престижную награду.
Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду отреагировал на то, что второй год подряд его не включаются в список номинантов на награду.
«Золотой мяч? Это все фикция [ложь], – сказал Криштиану Роналду.
В этом сезоне Криштиану Роналду провел 41 матч, забил 35 голов и отдал четыре результативные передачи.
