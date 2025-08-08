Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 августа 2025, 22:20 |
Роналду отреагировал на то, что его не включили в список номинантов на ЗМ

Очевидно, футболист остался недоволен

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В списке из 30 игроков, которые номинированы на Золотой мяч, снова не будет Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Второй год кряду действующие легенды не смогут претендовать на престижную награду.

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду отреагировал на то, что второй год подряд его не включаются в список номинантов на награду.

«Золотой мяч? Это все фикция [ложь], – сказал Криштиану Роналду.

В этом сезоне Криштиану Роналду провел 41 матч, забил 35 голов и отдал четыре результативные передачи.

Дмитрий Олейник Источник: Ole
