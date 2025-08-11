Английский клуб исключили из еврокубка. Известно, кто его заменит

«Кристал Пэлас» в предстоящем сезоне будет выступать в Лиге конференций, а не в лиге Европы.

CAS подтвердил решение УЕФА, связанное с тем, что английским клубом владеет Джон Текстор, который также владеет «Лионом». Французский клуб предстоящий сезон проведет в Лииге Европы, а согласно правилам УЕФА, в одном еврокубке не могут принимать участие два клуба одного владельца.

«Кристал Пэлас» выборол путевку в Лигу Европы благодаря победе над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. «Орлы» в предстоящем сезоне сыграют в Лиге конференций, а «Ноттингем Форест», который должен был сыграть в третьем по значимости еврокубке, сыграет в Лиге Европы.

Это решение будет стоить «Кристал Пэлас» 23 миллиона евро. Английский клуб может подать запрос на компенсацию.

Ранее сообщалось о том, что «Кристал Пэлас» вырвал Суперкубок Англии у «Ливерпуля».