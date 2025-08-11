Ливерпуль разрывает трансферный рынок: почему именно сейчас и откуда деньги

Лето 2024 года было периодом больших перемен для «Ливерпуля». Юрген Клопп покинул «красных», ему на смену пришел Арне Слот. Удивительно, но мерсисайдцы почти ничего не сделали для нового тренера на трансферном рынке.

После того, как Мартин Субименди отклонил предложение «Ливерпуля», клуб завершил летнее трансферное окно 2024 года, подписав только Георгия Мамардашвили, который приехал на «Энфилд» лишь через год, и Федерико Кьезу. «Красные» совершили всего 2 трансфера, причем со вторым полностью провалились. Хотя подписание итальянца изначально было спорным.

На тот момент никто не воспринимал амбиции «Ливерпуля» всерьез. В сезоне 2023/24 команда заняла 3-е место в Премьер-лиге, и клуб не сделал ничего, чтобы это существенно изменить. Эксперты чаще предсказывали «красным» место за пределами топ-4, чем победу в чемпионате.

Через год картина совсем другая: мерсисайдцы выиграли титул, а затем потратили на игроков около 300 млн евро. К концу летнего трансферного окна эта сумма может перевалить за 500 миллионов. «Ливерпуль» уже оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ, подписав Флориана Вирца из «Байера» за 125 млн евро.

Оттуда же на «Энфилд» переехал и Джереми Фримпонг за 40 миллионов. Кроме того, «красные» подписали также Милоша Керкеза из «Борнмута» за 47 млн евро и Уго Экитике из «Айнтрахта» за 95 миллионов. Один из главных вопросов заключается в том, откуда у мерсисайдцев столько денег.

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Начнем с того, что они не только покупают. Летом клуб покинули Трент Александер-Арнольд (10 млн евро), Каомин Келлехер (14,8 млн), Джарелл Куанса (35 млн) и Луис Диас (70 млн). Это уже более 100 миллионов. Вторая причина тоже банальная – «Ливерпуль» просто экономил.

За последние 3 года оба манчестерских клуба, «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Вест Хэм», «Брайтон», «Астон Вилла», «Ноттингем Форест», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» потратили на трансферном рынке больше, чем «красные», с учетом бонусов и комиссионных выплат.

У мерсисайдцев просто есть деньги, которые они могут потратить. Более того, в эпоху, когда большинство футбольных клубов не получают слишком много чистого дохода, «Ливерпуль», как ожидается, завершит финансовый год, в котором он выиграл Премьер-лигу, с хорошей прибылью.

«Красные» заработали деньги на трансферном рынке, а сезон 2024/25 стал первым полноценным сезоном клуба с недавно расширенным «Энфилдом», который впервые в истории обеспечил среднюю посещаемость более 60 тыс. человек за матч.

Также мерсисайдцам предусмотрены миллионы в виде бонусов за победу в АПЛ и за выход в Лигу чемпионов. Кроме того, «Ливерпуль» подписал новый спонсорский контракт с компанией Adidas, что должно увеличить доходы клуба и дать больше возможностей для расходов. Как недавно отметил генеральный директор «красных» Билли Хоган, это лето «готовилось годами». Но почему именно сейчас?

В сезоне 2021/22 мерсисайдцы претендовали на 4 трофея, но выиграли только Кубок лиги и Кубок Англии. Несмотря на поражения в чемпионской гонке Премьер-лиги и финале ЛЧ, это был пиковый «Ливерпуль». Но команда старела. У «красных» был четвертый самый возрастной состав в АПЛ (27,7 года). Уже тогда нужно было начинать омолаживать и перестраивать команду.

Процесс затянулся из-за того, что в конце того же сезона мерсисайдцев покинул спортивный директор Майкл Эдвардс. Владельцы из Fenway Sports Group сосредоточились на продаже клуба, а не на управлении им. А затем Джулиан Уорд, сменивший Эдвардса, внезапно объявил, что покинет команду в конце сезона 2022/23.

Таким образом, с лета 2022 года до весны 2024-го, пока Эдвардс не пришел на пост генерального директора FSG по футболу, у «Ливерпуля» не было постоянного специалиста, который отвечал за планирование и формирование состава.

Летом 2023 года «красные» все же обновили полузащиту, подписав сразу четырех хавбеков, но с остальным составом не было такой же перестройки. Это привело к тому, что в прошлом сезоне средний возраст мерсисайдцев снова составил 27 лет – как и 3 года назад. В этот раз они были пятыми в лиге по старшинству.

Вернувшись, Эдвардс сосредоточился на другой проблеме: 3 ключевых игрока команды – Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Трент – доигрывали последние сезоны своих контрактов. Сложно делать крупные инвестиции в состав, когда не знаешь, кто из твоих звезд останется в команде через год.

Теперь, когда двух из трех лидеров удалось сохранить, Эдвардс взялся за дело. Если 2 года назад полузащита была слабым звеном команды, то в этот раз нужно было усилить фланги. Энди Робертсон и Александр-Арнольд – выдающиеся фулбеки, но одному из них 31 год с явным спадом формы, а другой перешел в мадридский «Реал».

Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримонг забил в дебютном матче за Ливерпуль

Керкезу 21 год, Фримпонгу – 24. Есть еще 22-летний Конор Брэдли. Вероятно, именно на них клуб делает ставку в качестве стартовых фулбеков в обновленной команде. Учитывая рекордные затраты на Вирца, его можно рассматривать как долгосрочную замену Салаха – звезду, вокруг которой можно строить атаку.

Флориан – качественный и в перспективе великий игрок. Если его можно подписать – нужно это делать. «Ливерпулю» редко удается подписать 22-летних игроков, которые уже являются звездами. Такие футболисты, как Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, обычно уходят в «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

Но из-за проблем в «Баварии» и индивидуальных обстоятельств в более богатых клубах этим летом у «красных» появилась возможность приобрести лучшего молодого игрока на рынке, и они сразу же ею воспользовались.

То же самое касается и позиции центрфорварда. Без Диогу Жоты, с уходом Диаса и Нуньеса, Салах и Гакпо остаются среди нападающих, которые сыграли значительную часть игрового времени в прошлом сезоне. Это помогает объяснить приобретение молодого Экитике, который в Германии играл преимущественно на позиции центрфорварда.

Возможно, это помогает объяснить и продолжающуюся охоту «Ливерпуля» за Исаком, хотя тут к мерсисайдцам есть вопросы, поскольку оба игрока не только выступают на одной позиции, но и действуют в похожем стиле.

В любом случае работу «Ливерпуля» на трансферном рынке нельзя назвать завершенной. После ухода Куансы у «красных» остался только один центральный защитник на замену основным – Джо Гомес. Но вряд ли на него можно рассчитывать в долгосрочной перспективе, учитывая историю его травм.

Ван Дейку уже 34 года, а у Конате история с истекающим контрактом, который он, судя по всему, не планирует продлевать. Мерсисайдцы усилили фланги, но в центре обороны довольно опасная ситуация. Учитывая присутствие Салаха, а также приход Вирца и Экитике, не похоже, что еще один форвард — это та самая опция, которая увеличит шансы команды на новые трофеи. «Ливерпуль» хорошо сработал летом, но нужно продолжать.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам ESPN