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02 августа 2022, 10:20 |
323
0

Цуренко, Костюк и Долгополов купили джип для нужд одесских морпехов

Украинские теннисисты помогают ВСУ

02 августа 2022, 10:20 |
323
0
Цуренко, Костюк и Долгополов купили джип для нужд одесских морпехов
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Украинские теннисисты Леся Цуренко, Марта Костюк и Александр Долгополов приобрели для нужд одесских морпехов автомобиль Jeep Grand Cherokee.

Об этом сообщили на официальной странице 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

«Данный внедорожник уже задействован в работе. Военнослужащие на нем выполняют боевые задания в борьбе против русских оккупантов.

Командование и личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского искренне благодарит наших спортсменов за активную гражданскую позицию и поддержку Вооруженных Сил Украины во время войны. Подобные поступки вдохновляют и дают новый толчок в борьбе против армии рф. Слава Украине!», – сказано в сообщении.

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Леся Цуренко Марта Костюк Александр Долгополов российско-украинская война
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