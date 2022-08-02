Цуренко, Костюк и Долгополов купили джип для нужд одесских морпехов

Украинские теннисисты Леся Цуренко, Марта Костюк и Александр Долгополов приобрели для нужд одесских морпехов автомобиль Jeep Grand Cherokee.

Об этом сообщили на официальной странице 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

«Данный внедорожник уже задействован в работе. Военнослужащие на нем выполняют боевые задания в борьбе против русских оккупантов.

Командование и личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского искренне благодарит наших спортсменов за активную гражданскую позицию и поддержку Вооруженных Сил Украины во время войны. Подобные поступки вдохновляют и дают новый толчок в борьбе против армии рф. Слава Украине!», – сказано в сообщении.