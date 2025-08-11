Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гайдучик назвал причины поражения Полесья в матче с Колосом
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 14:05 | Обновлено 11 августа 2025, 14:06
Гайдучик назвал причины поражения Полесья в матче с Колосом

Украинский нападающий дал несколько комментариев после матча второго тура УПЛ

11 августа 2025, 14:05 | Обновлено 11 августа 2025, 14:06
Гайдучик назвал причины поражения Полесья в матче с Колосом
ФК Полесье. Николай Гайдучик

Украинский нападающий житомирского «Полесья» Николай Гайдучик прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Колосу» со счетом 0:1:

– Обратили внимание на то, что даже несмотря на негативный результат, вы, не знаю, минут 15 стояли возле болельщиков. Насколько это важно, в любом настроении коммуницировать с фанатами?

– В первую очередь, они приходят на стадион, тратят свое время и финансы, поэтому. несмотря на такие плохие игры, как вот сегодня, нужно все равно их благодарить и уделять им какое-то время.

– Что в сегодняшнем поединке было самым сложным?

– Возможно, где-то в первом тайме не хватало коммуникации, понимания определенных ситуаций, погодные условия также, жарко было. Но не нужно обращаться на это внимания, нужно играть в свою лучшую игру, как бы сложно не было. Сделаем обязательно анализ, тренерский штаб покажет нам наши ошибки и я верю в то, что в следующих матчах такой игры не будет.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА назначил арбитра из Бундеслиги на ответный матч «Полесья» в ЛК.

По теме:
Александр КУЧЕР: «Наша задача – побеждать в каждой игре»
Карлос ПАРАКО: «Этот гол – воплощение мечты»
Тренер Кудровки: «Это будет иметь негативные последствия»
Полесье Житомир Колос Ковалевка Полесье - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Гайдучик
Даниил Кирияка Источник: YouTube
