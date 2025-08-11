«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ

Главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираола высказался о переходе украинского центрального защитника «вишен» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Вы знаете меня, я ненавижу этот месяц. Многое происходит. Забарный не играл в наших последних двух играх, но его уход еще неофициален, поэтому нам придется ждать. Я думаю, что это произойдет, но нам придется подождать, пока все будет подписано и официально».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.