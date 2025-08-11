Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Англия
11 августа 2025, 14:41 | Обновлено 11 августа 2025, 14:42
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ

Андони Ираола считает, что трансфер все-таки состоится

11 августа 2025, 14:41 | Обновлено 11 августа 2025, 14:42
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираола высказался о переходе украинского центрального защитника «вишен» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Вы знаете меня, я ненавижу этот месяц. Многое происходит. Забарный не играл в наших последних двух играх, но его уход еще неофициален, поэтому нам придется ждать. Я думаю, что это произойдет, но нам придется подождать, пока все будет подписано и официально».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Дмитрий Вус Источник: Footmercato
(31)
Xvalenok03
Пора в этих заметках указывать дату и время - когда было что-то сказано или написано.
Уже была новость, что официально подписали, 11 числа должны об этом объявить, потом он медосмотр пройдет.
А тут тренер 11 числа объявляет, что еще ничего не подписано.
c_a_p2
Отакого тренера треба Динамо... 
І заборонити динамівські серця. 
