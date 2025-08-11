Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 10:45
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной

Евгений Хачериди может присоединиться к одесситам

ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Одесский «Черноморец» интересуется украинским центральным защитником Евгением Хачериди, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 38-летнего футболиста уже пригласили на просмотр. Идея его подписания исходит как от тренерского штаба «моряков», так и от самого игрока.

Интересно, что в последний раз на профессиональном уровне Евгений Хачериди играл еще 5 лет назад, а в прошлом сезоне работал скаутом киевского «Динамо».

В свое время Евгений Хачериди долго выступал за национальную сборную Украины, где в центре защиты часто выходил в паре с еще одним нынешним игроком «Черноморца» – Ярославом Ракицким, который недавно забил фантастический гол в Первой лиге.

Евгений Хачериди трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса свободный агент ТаТоТаке просмотр игроков Ярослав Ракицкий
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
Dimaryz81
Скаут Динамо Киев -звучит как анекдот
_ Moore
і чим платитимуть зряплату? Зекономленим баблом на електроенергії, яку енергетики відрубали на базі за борги? А таке можливо?
