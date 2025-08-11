В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
Евгений Хачериди может присоединиться к одесситам
Одесский «Черноморец» интересуется украинским центральным защитником Евгением Хачериди, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 38-летнего футболиста уже пригласили на просмотр. Идея его подписания исходит как от тренерского штаба «моряков», так и от самого игрока.
Интересно, что в последний раз на профессиональном уровне Евгений Хачериди играл еще 5 лет назад, а в прошлом сезоне работал скаутом киевского «Динамо».
В свое время Евгений Хачериди долго выступал за национальную сборную Украины, где в центре защиты часто выходил в паре с еще одним нынешним игроком «Черноморца» – Ярославом Ракицким, который недавно забил фантастический гол в Первой лиге.
