В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной

Одесский «Черноморец» интересуется украинским центральным защитником Евгением Хачериди, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 38-летнего футболиста уже пригласили на просмотр. Идея его подписания исходит как от тренерского штаба «моряков», так и от самого игрока.

Интересно, что в последний раз на профессиональном уровне Евгений Хачериди играл еще 5 лет назад, а в прошлом сезоне работал скаутом киевского «Динамо».

В свое время Евгений Хачериди долго выступал за национальную сборную Украины, где в центре защиты часто выходил в паре с еще одним нынешним игроком «Черноморца» – Ярославом Ракицким, который недавно забил фантастический гол в Первой лиге.