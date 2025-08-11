Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Не сдержал обещания. Сафонов считает, что ПСЖ его обманул

Все дело в трансфере Ильи Забарного

Не сдержал обещания. Сафонов считает, что ПСЖ его обманул
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов зол на руководство клуба. Об этом сообщает Foot01.

По информации источника, 25-летний футболист считает, что спортивный директор французского гранда Луиш Кампуш обманул его. Все дело в трансфере Ильи Забарного из «Борнмута», после которого от россиянина намерены избавиться и уже предлагали его «Галатасараю». Турецкий гранд не особо заинтересован в подписании Сафонова.

Для Матвея стало неожиданностью то, что из-за перехода украинского защитника на него больше не рассчитывают в команде.

Ранее сообщалось о том, что коуч «Борнмута» впервые высказался о переходе Забарного в «ПСЖ».

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Xvalenok03
Еще одна новость.
Сага продолжается.
Ответить
-1
