Не сдержал обещания. Сафонов считает, что ПСЖ его обманул

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов зол на руководство клуба. Об этом сообщает Foot01.

По информации источника, 25-летний футболист считает, что спортивный директор французского гранда Луиш Кампуш обманул его. Все дело в трансфере Ильи Забарного из «Борнмута», после которого от россиянина намерены избавиться и уже предлагали его «Галатасараю». Турецкий гранд не особо заинтересован в подписании Сафонова.

Для Матвея стало неожиданностью то, что из-за перехода украинского защитника на него больше не рассчитывают в команде.

