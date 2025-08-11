Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Феникс-Мариуполь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Феникс-Мариуполь
11.08.2025 14:00 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
Феникс-Мариуполь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 августа в 14:00 видеотрансляцию матча 2-го тура

Феникс-Мариуполь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Прикарпатье

11 августа проходит матч 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26 между клубами «Феникс-Мариуполь» и «Прикарпатье»

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Начало в 14:00 по киевскому времени.

После первого тура лиги «Прикарпатье» выиграло «Викторию» со счетом 2:0, тогда как «Феникс-Мариуполь» минимально уступил «Ворскле» (1:2).

Первая лига. 2-й тур, 11 августа 2025

14:00. «Феникс-Мариуполь» – «Прикарпатье»

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ворскла 2 2 0 0 5 - 1 16.08.25 15:00 Черноморец - Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 6
2 Черноморец 2 2 0 0 4 - 1 16.08.25 15:00 Черноморец - Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 6
3 Агробизнес 2 1 1 0 2 - 0 16.08.25 15:00 Агробизнес - Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 4
4 Ингулец 2 1 1 0 2 - 1 16.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 4
5 Левый берег 2 1 0 1 3 - 3 15.08.25 15:00 Виктория - Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 3
6 Прикарпатье 1 1 0 0 2 - 0 11.08.25 14:00 Феникс-Мариуполь - Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 3
7 Нива Тернополь 2 1 0 1 2 - 2 16.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 3
8 ЮКСА 2 1 0 1 1 - 3 16.08.25 16:00 ЮКСА - Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 3
9 Пробий 2 1 0 1 2 - 3 16.08.25 16:00 Пробий - Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 3
10 Виктория 2 1 0 1 2 - 3 15.08.25 15:00 Виктория - Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 3
11 Буковина 2 0 2 0 0 - 0 16.08.25 16:00 Пробий - Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 2
12 Феникс-Мариуполь 1 0 0 1 1 - 2 11.08.25 14:00 Феникс-Мариуполь - Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 0
13 Металлист 1 0 0 1 1 - 2 16.08.25 15:00 Агробизнес - Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец 0
14 Металлург Зп 1 0 0 1 0 - 1 30.08.25 18:00 Ворскла - Металлург Зп10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп 0
15 Чернигов 2 0 0 2 1 - 3 16.08.25 16:00 Прикарпатье - Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 0
16 Подолье 2 0 0 2 0 - 3 30.08.25 15:00 Подолье - Ингулец10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 0
Полная таблица

По теме:
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Банальные ошибки привели к поражению»
Чернигов – Виктория – 1:2. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Феникс-Мариуполь Прикарпатье Ивано-Франковск
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
