Феникс-Мариуполь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 августа в 14:00 видеотрансляцию матча 2-го тура
11 августа проходит матч 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26 между клубами «Феникс-Мариуполь» и «Прикарпатье»
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Начало в 14:00 по киевскому времени.
После первого тура лиги «Прикарпатье» выиграло «Викторию» со счетом 2:0, тогда как «Феникс-Мариуполь» минимально уступил «Ворскле» (1:2).
Первая лига. 2-й тур, 11 августа 2025
14:00. «Феникс-Мариуполь» – «Прикарпатье»
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ворскла
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|16.08.25 15:00 Черноморец - Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|6
|2
|Черноморец
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|16.08.25 15:00 Черноморец - Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|6
|3
|Агробизнес
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|16.08.25 15:00 Агробизнес - Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|4
|4
|Ингулец
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|16.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|4
|5
|Левый берег
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|15.08.25 15:00 Виктория - Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|3
|6
|Прикарпатье
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|11.08.25 14:00 Феникс-Мариуполь - Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|3
|7
|Нива Тернополь
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|16.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|3
|8
|ЮКСА
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|16.08.25 16:00 ЮКСА - Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|3
|9
|Пробий
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|16.08.25 16:00 Пробий - Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|3
|10
|Виктория
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|15.08.25 15:00 Виктория - Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|3
|11
|Буковина
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|16.08.25 16:00 Пробий - Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|2
|12
|Феникс-Мариуполь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|11.08.25 14:00 Феникс-Мариуполь - Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|0
|13
|Металлист
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|16.08.25 15:00 Агробизнес - Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец
|0
|14
|Металлург Зп
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|30.08.25 18:00 Ворскла - Металлург Зп10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп
|0
|15
|Чернигов
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|16.08.25 16:00 Прикарпатье - Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|0
|16
|Подолье
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|30.08.25 15:00 Подолье - Ингулец10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|0
