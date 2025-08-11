Феникс-Мариуполь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 августа проходит матч 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26 между клубами «Феникс-Мариуполь» и «Прикарпатье»

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Начало в 14:00 по киевскому времени.

После первого тура лиги «Прикарпатье» выиграло «Викторию» со счетом 2:0, тогда как «Феникс-Мариуполь» минимально уступил «Ворскле» (1:2).

Первая лига. 2-й тур, 11 августа 2025

14:00. «Феникс-Мариуполь» – «Прикарпатье»

Турнирная таблица: