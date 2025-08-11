Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Француз и Хома приносят победу. Прикарпатье обыграло Феникс-Мариуполь
Первая лига
Феникс-Мариуполь
11.08.2025 14:00 – FT 0 : 2
Прикарпатье
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 16:46 | Обновлено 11 августа 2025, 16:48
113
0

Француз и Хома приносят победу. Прикарпатье обыграло Феникс-Мариуполь

Клуб из Ивано-Франковска одержал вторую победу подряд

ФК Прикарпатье

В понедельник, 11 августа, в Первой лиге прошел заключительный матч второго тура. «Феникс-Мариуполь» на своем поле уступил «Прикарпатью» со счетом 0:2.

Гости быстро открыли счет. Уже на второй минуте Андрей Хома вывел «Прикарпатье» вперед.

На 39-й минуте «Прикарпатье» закрепило свое преимущество. Василий Француз реализовал пенальти. Забить хотя бы один гол в ответ футболисты ФК «Феникс-Мариуполь» не смогли.

Первая лига. 2-й тур, 11 августа. Львов, стадион «СКИФ»

«Феникс-Мариуполь» – «Прикарпатье» – 0:2

Голы: Хома, 2, Француз, 39 (пенальти)

Видеозапись матча

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Француз (Прикарпатье).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
Сергей Турчак
