Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Феникс-Мариуполь – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
Первая лига
Феникс-Мариуполь
11.08.2025 14:00 - : -
Прикарпатье
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 16:40 | Обновлено 10 августа 2025, 16:42
Феникс-Мариуполь – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги

Поединок состоится 11 августа и начнется в 14:00 по Киеву

ФК Прикарпатье

В понедельник, 11 августа состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между Фениксом Мариуполь и Прикарпатьям. По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Феникс Мариуполь

В прошлом сезоне коллектив боролся за сохранение прописки в группе выбывания, где с 28 очками на счету занял 13 место турнирной таблицы. От «Металлурга», который разместился на 14-й строчке и был вынужден играть в стыковых матчах мариупольцев, отделяло всего 2 зачетных пункта. Кубок Украины «Феникс» покинул после первого же матча, проиграв «Горняку-Спорт» на стадии 1/64 финала.

В межсезонье коллективу удалось усилить несколько позиций и сохранить большинство основных игроков. Новый сезон чемпионата команда начала с поражения 2:1 против «Ворсклы».

Прикарпатье

В прошлом сезоне Первой лиги коллектив, как и «Феникс», выступал в группе выбывания. Команда набрала 32 балла и заняла 2-е место (10-е в общей таблице), опередив «Ниву» по дополнительным показателям. В кубке «Прикарпатье» вылетело на стадии 1/32 финала от «Буковины».

Летом команда также была активна на трансферном рынке, усилив защиту и полузащиту. В 1-м туре чемпионата «Прикаопатье» победило «Викторию» со счетом 2:0.

Личные встречи

Начиная с 2024 года, коллективы сыграли между собой 4 поединка. 2 из них закончились вничью, а еще во 2 победу одержало «Прикарпатье».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Прикарпатье» продолжается уже 7 игр подряд. За это время команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью.
  • «Прикарпатье» забило 32 гола в прошлом сезоне Первой лиги – лучший результат среди команд группы выбывания.
  • Мариуполь» в прошлом сезоне чемпионата пропустил 35 мячей – 3-й самый плохой показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.91.

Феникс-Мариуполь
11 августа 2025 -
14:00
Прикарпатье
Феникс-Мариуполь Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
