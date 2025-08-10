Феникс-Мариуполь – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
Поединок состоится 11 августа и начнется в 14:00 по Киеву
В понедельник, 11 августа состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между Фениксом Мариуполь и Прикарпатьям. По киевскому времени игра начнется в 14:00.
Феникс Мариуполь
В прошлом сезоне коллектив боролся за сохранение прописки в группе выбывания, где с 28 очками на счету занял 13 место турнирной таблицы. От «Металлурга», который разместился на 14-й строчке и был вынужден играть в стыковых матчах мариупольцев, отделяло всего 2 зачетных пункта. Кубок Украины «Феникс» покинул после первого же матча, проиграв «Горняку-Спорт» на стадии 1/64 финала.
В межсезонье коллективу удалось усилить несколько позиций и сохранить большинство основных игроков. Новый сезон чемпионата команда начала с поражения 2:1 против «Ворсклы».
Прикарпатье
В прошлом сезоне Первой лиги коллектив, как и «Феникс», выступал в группе выбывания. Команда набрала 32 балла и заняла 2-е место (10-е в общей таблице), опередив «Ниву» по дополнительным показателям. В кубке «Прикарпатье» вылетело на стадии 1/32 финала от «Буковины».
Летом команда также была активна на трансферном рынке, усилив защиту и полузащиту. В 1-м туре чемпионата «Прикаопатье» победило «Викторию» со счетом 2:0.
Личные встречи
Начиная с 2024 года, коллективы сыграли между собой 4 поединка. 2 из них закончились вничью, а еще во 2 победу одержало «Прикарпатье».
Интересные факты
- Беспроигрышная серия «Прикарпатье» продолжается уже 7 игр подряд. За это время команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью.
- «Прикарпатье» забило 32 гола в прошлом сезоне Первой лиги – лучший результат среди команд группы выбывания.
- Мариуполь» в прошлом сезоне чемпионата пропустил 35 мячей – 3-й самый плохой показатель среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.91.
14:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Дирявка – о потенциальном переходе защитника сборной Украины в ряды лучшей команды Европы
Защитник «Черноморца» отличился в воротах «Подолья»