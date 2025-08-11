Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Феникс-Мариуполь и Прикарпатье закрывают 2-й тур. Стартовые составы
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 13:43 | Обновлено 11 августа 2025, 13:44
Феникс-Мариуполь и Прикарпатье закрывают 2-й тур. Стартовые составы

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ» и начнется в 14:00

ФК Прикарпатье

В понедельник, 11 августа, в Первой лиге завершится игровая программа 2-го тура. «Феникс-Мариуполь» проведет матч с «Прикарпатьем».

В прошлом сезоне «Феникс-Мариуполь» сумел сохранить прописку в Первой лиге. от зоны переходных матчей команда оторвалась на два очка. Новый чемпионат команда начала матчем против «Ворсклы» в Полтаве. «Феникс-Мариуполь» открыл счет, но во втором тайме пропустил два мяча и потерпел поражение

«Прикарпатье» новый сезон начало гостевым матчем с «Викторией» Сумы. Команда из Ивано-Франковска одержала победу со счетом 2:0. Дубль оформил Андрей Хома.

В прошлом сезоне «Феникс-Мариуполь» и «Прикарпатье» провели два матча в группе «Выбывание». Матч в Ивано-Франковске закончился вничью 0:0, а на своем поле «Феникс-Мариуполь» проиграл со счетом 2:3.

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Начало матча в 14:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Гайдучик назвал причины поражения Полесья в матче с Колосом
Александр КУЧЕР: «Наша задача побеждать в каждой игре»
Карлос ПАРАКО: «Этот гол – воплощение мечты»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Прикарпатье Ивано-Франковск
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
