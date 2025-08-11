Феникс-Мариуполь и Прикарпатье закрывают 2-й тур. Стартовые составы

В понедельник, 11 августа, в Первой лиге завершится игровая программа 2-го тура. «Феникс-Мариуполь» проведет матч с «Прикарпатьем».

В прошлом сезоне «Феникс-Мариуполь» сумел сохранить прописку в Первой лиге. от зоны переходных матчей команда оторвалась на два очка. Новый чемпионат команда начала матчем против «Ворсклы» в Полтаве. «Феникс-Мариуполь» открыл счет, но во втором тайме пропустил два мяча и потерпел поражение

«Прикарпатье» новый сезон начало гостевым матчем с «Викторией» Сумы. Команда из Ивано-Франковска одержала победу со счетом 2:0. Дубль оформил Андрей Хома.

В прошлом сезоне «Феникс-Мариуполь» и «Прикарпатье» провели два матча в группе «Выбывание». Матч в Ивано-Франковске закончился вничью 0:0, а на своем поле «Феникс-Мариуполь» проиграл со счетом 2:3.

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Начало матча в 14:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.