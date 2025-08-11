Кучер зовет в Черноморец экс-звезду Динамо. Есть ответ игрока

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер подтвердил слухи украинских СМИ о возможном переходе Евгения Хачериди в расположение «моряков».

– Александр Николаевич, правда ли, что Черноморец интересуется Евгением Хачериди?

– Да.

– Это ваша инициатива пригласить сверхопытного защитника в свою команду?

– Моя. Созвонились однажды, я предложил ему присоединиться к Черноморцу и сказал: «А почему бы и нет?». Мол, силы есть, хочет поиграть, сказал Евгений мне. Так почему бы и не попробовать? Тогда я прямо сказал – приезжай, ждем.

А еще, знаете, открою вам небольшую тайну, я хотел Хачериди забрать к себе в команду, когда тренировал Днепр-1, но… Не получилось тогда.

– Так Евгений уже на базе Черноморца в Совиньоне?

– Пока нет. Скоро будет. Приедет, поговорим еще раз с глазу на глаз, увидим в каком он состоянии. Однако то, что я слышал от коллег, он в хорошей форме, навыки и профессионализм не растерял. Такой, как и в лучшие времена.

– Если у Евгения действительно еще есть порох в пороховницах, то в Черноморце может образоваться очень мощная пара центральных защитников Хачериди-Ракицкий, как когда-то в национальной сборной Украины. Просто шах и мат будут для всех нападающих из команд Первой лиги!

– А так еще и Кучер бутсы скоро снимет. Шучу конечно же, – резюмировал коуч.