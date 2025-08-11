Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кучер зовет в Черноморец экс-звезду Динамо. Есть ответ игрока
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 12:11 | Обновлено 11 августа 2025, 12:17
1771
0

Кучер зовет в Черноморец экс-звезду Динамо. Есть ответ игрока

Евгений Хачериди может вернуться в профессиональный футбол

11 августа 2025, 12:11 | Обновлено 11 августа 2025, 12:17
1771
0
Кучер зовет в Черноморец экс-звезду Динамо. Есть ответ игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер подтвердил слухи украинских СМИ о возможном переходе Евгения Хачериди в расположение «моряков».

– Александр Николаевич, правда ли, что Черноморец интересуется Евгением Хачериди?

– Да.

– Это ваша инициатива пригласить сверхопытного защитника в свою команду?

– Моя. Созвонились однажды, я предложил ему присоединиться к Черноморцу и сказал: «А почему бы и нет?». Мол, силы есть, хочет поиграть, сказал Евгений мне. Так почему бы и не попробовать? Тогда я прямо сказал – приезжай, ждем.

А еще, знаете, открою вам небольшую тайну, я хотел Хачериди забрать к себе в команду, когда тренировал Днепр-1, но… Не получилось тогда.

Так Евгений уже на базе Черноморца в Совиньоне?

– Пока нет. Скоро будет. Приедет, поговорим еще раз с глазу на глаз, увидим в каком он состоянии. Однако то, что я слышал от коллег, он в хорошей форме, навыки и профессионализм не растерял. Такой, как и в лучшие времена.

– Если у Евгения действительно еще есть порох в пороховницах, то в Черноморце может образоваться очень мощная пара центральных защитников Хачериди-Ракицкий, как когда-то в национальной сборной Украины. Просто шах и мат будут для всех нападающих из команд Первой лиги!

– А так еще и Кучер бутсы скоро снимет. Шучу конечно же, – резюмировал коуч.

По теме:
Стало известно, покинет ли Богданов Феникс-Мариуполь
Андрей АНИЩЕНКО: «Нужно разобрать ошибки и готовиться дальше»
Металлист – Ингулец – 1:2. Кисленко принес победу. Видео голов и обзор
Евгений Хачериди Александр Кучер Черноморец Одесса трансферы Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 0
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге

WBC включила британца в свой рейтинг

В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
Футбол | 11 августа 2025, 10:45 2
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной

Евгений Хачериди может присоединиться к одесситам

Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 10.08.2025, 21:29
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 11.08.2025, 09:12
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
Теннис | 11.08.2025, 04:12
Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
09.08.2025, 17:56 7
Футбол
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 11
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 18
Футбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем