«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимали донецкий «Шахтер».

Матч закончился ничьей со счетом 3:3.

После поединка спортивный директор «горняков» Дарио Срна остался недоволен уровнем судейства и опубликовал серию Stories на своем Instagram-аккаунте с претензиями в адрес бригады, обслуживавшей этот матч.