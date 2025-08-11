Украина. Премьер лига11 августа 2025, 10:37 |
1411
10
«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер
Спортивный директор горняков опубликовал несколько моментов в своем Instagram
11 августа 2025, 10:37 |
1411
10
10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимали донецкий «Шахтер».
Матч закончился ничьей со счетом 3:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После поединка спортивный директор «горняков» Дарио Срна остался недоволен уровнем судейства и опубликовал серию Stories на своем Instagram-аккаунте с претензиями в адрес бригады, обслуживавшей этот матч.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 августа 2025, 06:23 18
Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта
Бокс | 11 августа 2025, 09:12 0
Даниэль был нокаутирован в пятом раунде
Футбол | 10.08.2025, 20:02
Футбол | 11.08.2025, 11:20
Футбол | 11.08.2025, 10:00
Популярные новости
09.08.2025, 19:11 1
09.08.2025, 21:44 1
09.08.2025, 22:56 1
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
09.08.2025, 13:29 9
09.08.2025, 19:22 9
09.08.2025, 19:02 14
Дашо, у ваші ворота 2 голи відмінили. Хоч би подякував.
за артистизм виконання трюків - оцінка нижче плінтуса.
Срна недопрацював з підлеглими елементи виконання.
Ганьба!!!