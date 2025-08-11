Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 10:37 |
1411
10

Спортивный директор горняков опубликовал несколько моментов в своем Instagram

УПЛ

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимали донецкий «Шахтер».

Матч закончился ничьей со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка спортивный директор «горняков» Дарио Срна остался недоволен уровнем судейства и опубликовал серию Stories на своем Instagram-аккаунте с претензиями в адрес бригады, обслуживавшей этот матч.

По теме:
Чернигов – Виктория – 1:2. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
Феникс-Мариуполь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
О, новий Містер Нарєзка, достойний учень папєрєдніка. Давно не було. Тільки, от, більше немає каналу Футбол три-два-раз, аби по ньому нон-стоп крутити "бравофедерація". Та і головний Пенісов укрфутболу вже заробляє сріблякі в іншого олігарха.
Дашо, у ваші ворота 2 голи відмінили. Хоч би подякував.
Ответить
+8
SerjMakovey
Більшої криси за Срну в українському футболі не було і, мабуть, не буде. Суперпрофесійний провокатор на футбольному полі був... 
Ответить
+5
_ Moore
А чого ноги Коноплі підскакують від поштовху (так бреше олень) Педросо зверху вниз? Навіть, ящо він впав - чого він секунду-дві валявся, не вставав - щоб перекрити подачу Педросо на Краснопіра?
Ответить
+5
Burevestnik
за намагання трюків бути збитим або заваленим - оцінка "задовільна".
за артистизм виконання трюків - оцінка нижче плінтуса.
Срна недопрацював з підлеглими елементи виконання.
Ганьба!!!
Ответить
+3
Vitaly H
як ніженькі красиво під себе підібрав..  10 з 10.. Але чомусь в голові лунає "НЕ ВІРЮ" ?
Ответить
+3
axylinam
Очередное нытьё, с таким бюджетом такие команды Шахтёр должен побеждать в одну калитку, в себе нужно искать причины таких провалов
Ответить
+3
zzg77
Дашка, вкуси себе за яйця, може допоможе!!!!
Ответить
+2
_ Moore
Нарезка ніби фолу на Шведі не має жодного практичного значення. Пеналь там не поставлять, а ВАРівцям розглядати такі моменти заборонено, оскільки він трапився ще до входу в штрафну.
Ответить
+2
dudigo78
Як же ж без Даріо
Ответить
+1
dudigo78
І дійсно до чого тут епізод зі Шведом? Фол там був, але це не штрафний майданчик. За матч таких фолів з десяток назбирається, яких не помічають судді. А епізод з третім голом... Ну хоч би не ганьбились. Там і близько фолу не було. Це навіть не спірний момент. Часи Ваксів та Деревинських минули. Романов не самогубця, щоб таке свистіти. Людина судить матчі єврокубків. Мабуть репутація для нього не пусте слово
Ответить
0
