Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера

В центральном матче 2-го тура УПЛ во Львове «Карпаты» разошлись миром с «Шахтером» – 3:3.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери поединка Николая Балакина, который отменил еще два взятия ворот «горняков».

«Дискуссионным оказался игровой эпизод на 60 минуте, когда львовянин Мирошниченко пробил в сторону ворот «Шахтера», его одноклубник Бабогло своими действиями дезориентировал кипера гостей Ризника и мяч оказался в сетке. Но после подсказки арбитра ВАР Дениса Шурмана Балакин просмотрел видеозапись этого момента, убедился, что Бабогло, находясь в офсайде, своими движениями вводил в заблуждение Ризника. Это правилами запрещено, и поэтому взятие ворот было отменено.

Еще через шесть минут мяч снова оказался в воротах гостей, но положение вне игры у львовянина Краснопора было очевидным.

А вот в одной из следующих атак «горняков» Балакин почему-то не заметил фол со стороны львовян на нападающем Шведе. Это нарушение было за пределами штрафной площадки и о пенальти не могло быть и речи, но наказание хозяева заслужили. По неизвестным причинам не просигнализировал Балакину о нарушении и ассистент арбитра, хотя находился неподалеку.

В целом, поединок оказался зрелищным и информативным. В частности, наставник гостей Арда Туран убедился, что с такой обороной «горнякам» не избежать неприятностей в ответном матче квалификации Лиги Европы с греческим «Панатинаикосом». Поэтому нужно оперативно исправлять ошибки».

