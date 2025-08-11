Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Кудровки: «Это будет иметь негативные последствия»
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 13:46 | Обновлено 11 августа 2025, 13:47
428
0

Тренер Кудровки: «Это будет иметь негативные последствия»

Василий Баранов рассказал о подготовке к поединку против «Зари»

11 августа 2025, 13:46 | Обновлено 11 августа 2025, 13:47
428
0
Тренер Кудровки: «Это будет иметь негативные последствия»
ФК Кудровка. Василий Баранов

Тренер «Кудровки» Василий Баранов рассказал о подготовке к матчу 2-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

– Наверное, эйфория в клубе, если она и была, уже прошла. Сразу же после такого феерического старта – на тренировку. Чувствовали ли вы лично психологическое давление? И использовали ли какие-то особые тренерские методики в отношении игроков?

– Я думаю, что эйфория после первого матча уже должна была пройти. Мы сыграли только первый тур, а впереди еще 29. Если сейчас будем ходить в эйфории, это будет иметь довольно негативные последствия. Поэтому на следующий день у нас сразу была тренировка – как сказали, так и сделали. Мы понимаем, какими бы ни были эмоции, негативными или позитивными, их нужно утихомиривать. Быстро отходить от поражений, а от побед – еще быстрее. Я уверен, что сейчас ребята в хорошем настроении. Провели хорошую, интенсивную тренировку после выходного дня. Я вижу, что они профессионалы и понимают: это была только первая игра, и мы уже о ней забыли.

– Сталкивались ли вы за свою тренерскую и игровую карьеру с таким вниманием к себе, как после первого тура? Было ли много запросов и приходилось ли кому-то отказывать?

– Я бы не сказал, что у меня была яркая игровая карьера, которой я могу похвастаться. Что касается тренерства, то, конечно, Премьер-лига – это совсем другой уровень. Сейчас ко мне действительно очень много внимания, и у меня такое впечатление, что я его не заслуживаю. Пока что чувствую себя не в своей тарелке. Но понимаю, что это необходимо для болельщиков и прессы. Мы должны общаться при любом счете – хорошем или плохом. Мы все работаем на футбол, и это действительно нужно. Просто для меня это пока очень непривычно.

– Как отреагировали на то, что вы – лучший тренер первого тура в УПЛ? Как говорится: «С корабля – на бал».

– Это достижение всего клуба, а не мое личное. В первом туре работал весь тренерский штаб, руководство клуба, игроки. Именно они воплотили наши идеи в этой игре. Для меня эти регалии ничего не значат. Возможно, это какой-то аванс: было – значит было, признали – значит признали. Приятно, но нужно работать дальше и совершенствоваться как игрокам, так и тренерскому штабу.

Матч «Заря» – «Кудровка» состоится 11 августа в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Гайдучик назвал причины поражения Полесья в матче с Колосом
Александр КУЧЕР: «Наша задача побеждать в каждой игре»
Карлос ПАРАКО: «Этот гол – воплощение мечты»
Василий Баранов чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кудровка
Дмитрий Вус Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 0
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге

WBC включила британца в свой рейтинг

В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
Футбол | 11 августа 2025, 10:45 8
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной

Евгений Хачериди может присоединиться к одесситам

Богатый клуб УПЛ хочет подписать воспитанника Реала. Он играет в Ла Лиге
Футбол | 11.08.2025, 14:06
Богатый клуб УПЛ хочет подписать воспитанника Реала. Он играет в Ла Лиге
Богатый клуб УПЛ хочет подписать воспитанника Реала. Он играет в Ла Лиге
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.08.2025, 21:23
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 10.08.2025, 21:29
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 3
Волейбол
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 3
Футбол
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
09.08.2025, 17:56 7
Футбол
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем