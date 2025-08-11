Тренер Кудровки: «Это будет иметь негативные последствия»

Тренер «Кудровки» Василий Баранов рассказал о подготовке к матчу 2-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

– Наверное, эйфория в клубе, если она и была, уже прошла. Сразу же после такого феерического старта – на тренировку. Чувствовали ли вы лично психологическое давление? И использовали ли какие-то особые тренерские методики в отношении игроков?

– Я думаю, что эйфория после первого матча уже должна была пройти. Мы сыграли только первый тур, а впереди еще 29. Если сейчас будем ходить в эйфории, это будет иметь довольно негативные последствия. Поэтому на следующий день у нас сразу была тренировка – как сказали, так и сделали. Мы понимаем, какими бы ни были эмоции, негативными или позитивными, их нужно утихомиривать. Быстро отходить от поражений, а от побед – еще быстрее. Я уверен, что сейчас ребята в хорошем настроении. Провели хорошую, интенсивную тренировку после выходного дня. Я вижу, что они профессионалы и понимают: это была только первая игра, и мы уже о ней забыли.

– Сталкивались ли вы за свою тренерскую и игровую карьеру с таким вниманием к себе, как после первого тура? Было ли много запросов и приходилось ли кому-то отказывать?

– Я бы не сказал, что у меня была яркая игровая карьера, которой я могу похвастаться. Что касается тренерства, то, конечно, Премьер-лига – это совсем другой уровень. Сейчас ко мне действительно очень много внимания, и у меня такое впечатление, что я его не заслуживаю. Пока что чувствую себя не в своей тарелке. Но понимаю, что это необходимо для болельщиков и прессы. Мы должны общаться при любом счете – хорошем или плохом. Мы все работаем на футбол, и это действительно нужно. Просто для меня это пока очень непривычно.

– Как отреагировали на то, что вы – лучший тренер первого тура в УПЛ? Как говорится: «С корабля – на бал».

– Это достижение всего клуба, а не мое личное. В первом туре работал весь тренерский штаб, руководство клуба, игроки. Именно они воплотили наши идеи в этой игре. Для меня эти регалии ничего не значат. Возможно, это какой-то аванс: было – значит было, признали – значит признали. Приятно, но нужно работать дальше и совершенствоваться как игрокам, так и тренерскому штабу.

Матч «Заря» – «Кудровка» состоится 11 августа в 18:00 по киевскому времени.