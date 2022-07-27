Англия27 июля 2022, 11:48 |
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Уже в первой команде. Ярмолюк провел матч за Брентфорд
Игрок работает с первой командой
27 июля 2022, 11:48 |
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Украинский полузащитник Егор Ярмолюк получил возможность сыграть первый матч за основную команду «Брентфорда».
Хавбек, который провел два матча в составе «Брентфорда» B, вышел на замену в игре первой команды против «Брайтона». Ярмолюк появился на поле на 62-й минуте.
Команда победила 1:0, а Егор своим прессингом поучаствовал в голевой атаке.
🎯 @IvanToney24— Brentford FC (@BrentfordFC) July 26, 2022
The moment that decided today's friendly at Brighton#BrentfordFC pic.twitter.com/R5M5FRGU8u
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