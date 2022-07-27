Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уже в первой команде. Ярмолюк провел матч за Брентфорд
Англия
27 июля 2022, 11:48 |
357
0

Уже в первой команде. Ярмолюк провел матч за Брентфорд

Игрок работает с первой командой

27 июля 2022, 11:48 |
357
0
Уже в первой команде. Ярмолюк провел матч за Брентфорд
ФК Брентфорд

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк получил возможность сыграть первый матч за основную команду «Брентфорда».

Хавбек, который провел два матча в составе «Брентфорда» B, вышел на замену в игре первой команды против «Брайтона». Ярмолюк появился на поле на 62-й минуте.

Команда победила 1:0, а Егор своим прессингом поучаствовал в голевой атаке.
 

По теме:
Журналист: Шахтер все время поднимает цену на Мудрика
Ярмолюк готовится к сезону в Брентфорде B. Играет в контрольных матчах
ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд подписал защитника на правах свободного агента
Брентфорд Егор Ярмолюк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас в Шахтере почти все игроки из академии»
Футбол | 27 июля 2022, 06:30 0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас в Шахтере почти все игроки из академии»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас в Шахтере почти все игроки из академии»

Хавбек «горняков» прокомментировал товарищеский матч против «Аякса»

Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
Футбол | 27 июля 2022, 06:55 0
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение

Главные новости за 26 июля на Sport.ua

МУДРИК: «Это плодотворная работа. Такие голы забиваю с божьей помощью»
Футбол | 27.07.2022, 04:17
МУДРИК: «Это плодотворная работа. Такие голы забиваю с божьей помощью»
МУДРИК: «Это плодотворная работа. Такие голы забиваю с божьей помощью»
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 26.07.2022, 21:12
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 26.07.2022, 19:19
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
26.07.2022, 10:22 4
Футбол
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
25.07.2022, 10:17 4
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина вернулась в первую полусотню
Рейтинг WTA. Калинина вернулась в первую полусотню
25.07.2022, 09:22
Теннис
Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
25.07.2022, 20:21 1
Футбол
Криштиану Роналду и пустота
Криштиану Роналду и пустота
25.07.2022, 14:41 34
Футбол
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
25.07.2022, 21:35 24
Футбол
WePlay Academy League Season 5 – заряжай на CS:GO
WePlay Academy League Season 5 – заряжай на CS:GO
25.07.2022, 13:56
Киберспорт
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
26.07.2022, 22:12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем