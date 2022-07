Уже в первой команде. Ярмолюк провел матч за Брентфорд

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк получил возможность сыграть первый матч за основную команду «Брентфорда».

Хавбек, который провел два матча в составе «Брентфорда» B, вышел на замену в игре первой команды против «Брайтона». Ярмолюк появился на поле на 62-й минуте.

Команда победила 1:0, а Егор своим прессингом поучаствовал в голевой атаке.



🎯 @IvanToney24



The moment that decided today's friendly at Brighton#BrentfordFC pic.twitter.com/R5M5FRGU8u