Англия05 января 2025, 16:14 | Обновлено 05 января 2025, 17:46
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Хочет на родину. Конкурент Зинченко отказал нескольким клубам АПЛ
Киран Тирни рассматривает только возвращение в «Селтик»
05 января 2025, 16:14 | Обновлено 05 января 2025, 17:46
763
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Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни отказал нескольким клубам Английской Премьер-лиги, сообщает Scottman.
По информации источника, 27-летний футболист не согласился на трансфер в «Лестер», «Брентфорд» и «Вест Хэм». Игрок рассматривает только возвращение в «Селтик», где он начинал свою карьеру.
Киран Тирни является конкурентом украинца Александра Зинченко по позиции левого защитника в «Арсенале».
Ранее сообщалось о том, что легенда «Арсенала» назвал игрока, который необходим клубу.
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