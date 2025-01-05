Хочет на родину. Конкурент Зинченко отказал нескольким клубам АПЛ

Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни отказал нескольким клубам Английской Премьер-лиги, сообщает Scottman.

По информации источника, 27-летний футболист не согласился на трансфер в «Лестер», «Брентфорд» и «Вест Хэм». Игрок рассматривает только возвращение в «Селтик», где он начинал свою карьеру.

Киран Тирни является конкурентом украинца Александра Зинченко по позиции левого защитника в «Арсенале».

Ранее сообщалось о том, что легенда «Арсенала» назвал игрока, который необходим клубу.