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  4. Хочет на родину. Конкурент Зинченко отказал нескольким клубам АПЛ
Англия
05 января 2025, 16:14 | Обновлено 05 января 2025, 17:46
763
0

Хочет на родину. Конкурент Зинченко отказал нескольким клубам АПЛ

Киран Тирни рассматривает только возвращение в «Селтик»

05 января 2025, 16:14 | Обновлено 05 января 2025, 17:46
763
0
Хочет на родину. Конкурент Зинченко отказал нескольким клубам АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни отказал нескольким клубам Английской Премьер-лиги, сообщает Scottman.

По информации источника, 27-летний футболист не согласился на трансфер в «Лестер», «Брентфорд» и «Вест Хэм». Игрок рассматривает только возвращение в «Селтик», где он начинал свою карьеру.

Киран Тирни является конкурентом украинца Александра Зинченко по позиции левого защитника в «Арсенале».

Ранее сообщалось о том, что легенда «Арсенала» назвал игрока, который необходим клубу.

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Киран Тирни Лестер Вест Хэм Брентфорд Селтик трансферы трансферы АПЛ чемпионат Шотландии по футболу Арсенал Лондон Александр Зинченко
Данііл Киріяка Источник: The Scotsman
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