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  4. Перуджа. Дарья Лопатецкая проиграла в 1/16, Валерия Страхова уже в 1/4
ITF
22 июля 2022, 13:26 |
55
0

Перуджа. Дарья Лопатецкая проиграла в 1/16, Валерия Страхова уже в 1/4

Дарья после квалификации уступила в первом круге, а Валерия успешно двигается по сетке

22 июля 2022, 13:26 |
55
0
Перуджа. Дарья Лопатецкая проиграла в 1/16, Валерия Страхова уже в 1/4
Instagram. Валерия Страхова

После успешных 3-х матчей в квалификации к грунтовому 25-тысячнику ITF в Перудже (Италия) Дарья Лопатецкая уступила испанке Карлоте Мартинес в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 4:6. Матч длился 2 часа и 32 минуты.

Валерия Страхова начала свой путь на данном турнире с 1/16 финала и добралась до четвертьфинала. В первом круге украинка на отказе прошла Стефанию Рубини (Италия), а в 1/8 финала Валерия уверенно обыграла Софию Роззетти (Италия) в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 32 минуты. Далее Валерия Страхова сыграет с Селеной Яничевич (Франция). Матч состоится 22 июля не ранее 17:30 по Киеву.

Стоит отметить, что Валерия играет и в парах. 22 июля не ранее 22:00 по Киеву укрианка вместе с Вероникой Эрьявец (Словения) сыграет свой финальный матч против Анджелы Фита Болуды (Испания) и Ангелики Морателли (Италия).

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Дарья Лопатецкая Валерия Страхова ITF Перуджа
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Источник Sport.ua
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