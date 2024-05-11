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  4. Зарплата Мбаппе в Реале будет в три раза меньше, чем в ПСЖ
Испания
11 мая 2024, 14:15 |
1806
1

Зарплата Мбаппе в Реале будет в три раза меньше, чем в ПСЖ

Тем не менее, француз все равно станет самым высокооплачиваемым игроком мадридцев

11 мая 2024, 14:15 |
1806
1
Зарплата Мбаппе в Реале будет в три раза меньше, чем в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Стала известная зарплата нападающего Килиана Мбаппе, которую он будет получать в случае перехода в «Реал».

Ранее француз публично объявил об уходе из ПСЖ. По информации СМИ, Килиан летом перейдет в «Реал».

Как сообщает Daily Mail, Мбаппе пойдет на значительное сокращение в зарплате. Парижане платили форварду 72 миллиона евро в год, в то время как «Реал» подпишет с ним контракт на 25 млн (после вычета налогов) годового оклада. «Сливочные» не хотят, чтобы Мбаппе получал намного больше, чем действующие звезды команды.

Тем не менее, француз все равно будет самым высокооплачиваемым футболистом клуба. В частности, Килиан в зарплатной ведомости обойдет более чем в два раза Тони Крооса (10,8 млн евро) и Давида Алабу (10,7 млн евро).

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Юрій Вишневський Источник: Daily Mail
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