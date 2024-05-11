Луческу приедет на матч Шахтер – Динамо. Работать в киевском клубе не будет
Оба клуба ждут приезд экс-тренера команд
В студии УПЛ-ТБ представители «Шахтера» и «Динамо» подтвердили, что сегодня экс-тренер команд Мирча Луческу будет присутствовать на дерби во Львове.
Андрей Шахов, глава медиадепартамента «Динамо», заявил, что информация о возвращении Луческу в киевский клуб и работу в качестве генерального директора или любой другой роли не является правдивой.
Луческу начинал нынешний сезон наставником «Динамо», однако покинул команду после поражения от «Шахтера» в ноябре.
«Шахтер» уже сегодня в случае победы станет чемпионом Украины. Матч начнется в 18:00.
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