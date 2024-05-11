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  4. Луческу приедет на матч Шахтер – Динамо. Работать в киевском клубе не будет
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 14:40 |
403
2

Луческу приедет на матч Шахтер – Динамо. Работать в киевском клубе не будет

Оба клуба ждут приезд экс-тренера команд

11 мая 2024, 14:40 |
403
2
Луческу приедет на матч Шахтер – Динамо. Работать в киевском клубе не будет
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

В студии УПЛ-ТБ представители «Шахтера» и «Динамо» подтвердили, что сегодня экс-тренер команд Мирча Луческу будет присутствовать на дерби во Львове.

Андрей Шахов, глава медиадепартамента «Динамо», заявил, что информация о возвращении Луческу в киевский клуб и работу в качестве генерального директора или любой другой роли не является правдивой.

Луческу начинал нынешний сезон наставником «Динамо», однако покинул команду после поражения от «Шахтера» в ноябре.

«Шахтер» уже сегодня в случае победы станет чемпионом Украины. Матч начнется в 18:00.

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Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Шахов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Vit44
Нужно было давно гнать маразматика Луческу, ведь есть молодой и толковый  помощник!
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0
Злий Глобинець
Не реалізував Мірча себе в Динамо. Навіть гірше, ніж у кацапському зєніті вийшло. Мабуть, атмосфера в клубі така, що нормально у ньому почуваються лише динамівські серця - покірні слуги Суркісів.
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