Матч Ворскла – Минай приостановлен из-за воздушной тревоги

В субботу, 11 мая 2024 года, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между полтавской «Ворсклой» и закарпатским «Минаем».

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На 64-й минуте поединка, при счете 2:0 в пользу хозяев поля, игра была приостановлена. Причиной стала объявленная в Полтавской области воздушная тревога.

Если матч завершит со счетом 2:0, то это позволит «Ворскле» временно подняться на 7-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги 2023/24, а также прервать свою серию из 7 матчей без побед в чемпионате.