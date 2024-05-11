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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 14:36 | Обновлено 11 мая 2024, 14:37
330
0

Матч Ворскла – Минай приостановлен из-за воздушной тревоги

Команды успели сыграть 64 минуты

11 мая 2024, 14:36 | Обновлено 11 мая 2024, 14:37
330
0
Матч Ворскла – Минай приостановлен из-за воздушной тревоги
УПЛ

В субботу, 11 мая 2024 года, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между полтавской «Ворсклой» и закарпатским «Минаем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 64-й минуте поединка, при счете 2:0 в пользу хозяев поля, игра была приостановлена. Причиной стала объявленная в Полтавской области воздушная тревога.

Если матч завершит со счетом 2:0, то это позволит «Ворскле» временно подняться на 7-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги 2023/24, а также прервать свою серию из 7 матчей без побед в чемпионате.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Минай Ворскла - Минай воздушная тревога перенос матчей
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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