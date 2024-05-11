Сергей КОВАЛЕЦ: «В классическом желаю победы Динамо»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный тренер Сергей Ковалец поделился мыслями со Sport.ua относительно сегодняшнего украинского классико «Шахтер» – «Динамо». Этот матч состоится в рамках 28-го тура УПЛ на «Арене Львов».

– Думаю, игра будет интересной со всех точек зрения – в частности, интриги противостояния в «классическом». «Шахтер» и «Динамо» – две наших лучших команды, поэтому поединка между ними украинские болельщики ждут с повышенным интересом. Важно, чтобы он прошел в хорошей и честной борьбе. Хотелось бы, чтобы арбитр делал меньше свистков, ведь за этим матчем будет следить весь мир. Поэтому именно поэтому и стоит учитывать, чтобы со стороны участников поединка были Fair play, Respect. Понятно, что будет упорная борьба, ведь на кону первое место, Лига чемпионов. Но мы должны понимать, что у нас в стране идет война и то, что было в предыдущих дерби украинских грандов – стычки, драки, большое количество карточек – это недопустимо. В нынешней ситуации мы должны быть выше какого-то результата.

– Учитывая, что в сегодняшнем матче «Динамо» имеет хорошую возможность вплотную приблизиться к «Шахтеру», права проигрывать команда Александра Шовковского не имеет. Как думаете, как построят игру динамовцы, учитывая это обстоятельство?

– У «Динамо» есть главный тренер, который знает, как строить игру. Тем более, что команда демонстрирует хорошие результаты, а футболисты дают положительные интервью. Мне, как динамовцу, конечно, хотелось бы, чтобы киевляне победили и чтобы сохранялась интрига до последнего тура. Ведь мы понимаем, что в случае поражения шансов на золото у «Динамо» не будет, и ничья этого тоже не гарантирует. Нужна только победа. И в этом пожелании я не одинок. Уверен, что очень многие украинские болельщики хотят этого же. Ведь интрига до последнего тура делает чемпионат максимально интересным – так, как это происходит в английской Премьер-лиге, немецкой Бундеслиге и некоторым другим ведущим европейским чемпионатам.

Напомним, что в субботу, 11 мая, состоится центральный поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.