Алексей БЕЛИК: «Мохник – знатный лжец, не соблюдающий своего слово»

Главный тренер донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал конфликтную ситуацию после матча 28-го тура юношеского чемпионата Украины против сверстников из киевского «Динамо» (1:2).

– Я пока не могу рассказать все, что там происходило, поскольку сначала будет официальная позиция нашего клуба, – сказал Белик в комментарии Sport.ua. Но могу сказать, что это все неправда. Где видео, где побои?

– Конфликтной ситуации не было?

– Могу сказать, что у меня есть видео, на фоне которого ситуация с Ищенко будет цветочками. Я понимаю, почему отдельные люди из ФК «Динамо» это разгоняют. Потому что у меня есть видео, как один из представителей «Динамо», поскольку этот человек был в клубном костюме киевлян, бьет 15-летнего парня и разбивает ему руку. У меня есть видео. «Динамо» понимает, что у них «рыльце в пуху», поэтому они решили сыграть на опережение и заявили, что Белик ударил Ищенко. Если побил, пожалуйста, давайте видео, доказательства, снимайте побои и в суд. А у меня есть видео. Если надо будет, его предоставлю. С ребенка тоже будут снимать побои, поэтому тогда будем разговаривать по-другому. Руководство клуба будет принимать решение. Я работаю в структуре «Шахтера», поэтому не могу вредить своему клубу, буду все согласовывать с ним.

– Физическое воздействие на Александра Ищенко с вашей стороны было?

– Конфликт был, но словесный. Но, то, что есть на видео, на фоне конфликта с Ищенко цветочки. Эмоции, крики и такие конфликтные моменты, как с Ищенко, в футболе не редкость. Это футбол, это эмоции. Таких моментов можно насобирать в каждом матче. Это был не конфликт, а словесная перепалка.

В ФК «Динамо» есть такой персонаж, как Сергей Мохник. Он, по моему мнению, знатный брехун. Так можете и написать, который не держит свое слово.