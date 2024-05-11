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  4. Алексей БЕЛИК: «Мохник – знатный лжец, не соблюдающий своего слово»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 15:15 |
644
3

Алексей БЕЛИК: «Мохник – знатный лжец, не соблюдающий своего слово»

Главный тренер «Шахтера» U-19 прокомментировал конфликтную ситуацию после матча с «Динамо»

11 мая 2024, 15:15 |
644
3
Алексей БЕЛИК: «Мохник – знатный лжец, не соблюдающий своего слово»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал конфликтную ситуацию после матча 28-го тура юношеского чемпионата Украины против сверстников из киевского «Динамо» (1:2).

– Я пока не могу рассказать все, что там происходило, поскольку сначала будет официальная позиция нашего клуба, – сказал Белик в комментарии Sport.ua. Но могу сказать, что это все неправда. Где видео, где побои?

– Конфликтной ситуации не было?
– Могу сказать, что у меня есть видео, на фоне которого ситуация с Ищенко будет цветочками. Я понимаю, почему отдельные люди из ФК «Динамо» это разгоняют. Потому что у меня есть видео, как один из представителей «Динамо», поскольку этот человек был в клубном костюме киевлян, бьет 15-летнего парня и разбивает ему руку. У меня есть видео. «Динамо» понимает, что у них «рыльце в пуху», поэтому они решили сыграть на опережение и заявили, что Белик ударил Ищенко. Если побил, пожалуйста, давайте видео, доказательства, снимайте побои и в суд. А у меня есть видео. Если надо будет, его предоставлю. С ребенка тоже будут снимать побои, поэтому тогда будем разговаривать по-другому. Руководство клуба будет принимать решение. Я работаю в структуре «Шахтера», поэтому не могу вредить своему клубу, буду все согласовывать с ним.

– Физическое воздействие на Александра Ищенко с вашей стороны было?
– Конфликт был, но словесный. Но, то, что есть на видео, на фоне конфликта с Ищенко цветочки. Эмоции, крики и такие конфликтные моменты, как с Ищенко, в футболе не редкость. Это футбол, это эмоции. Таких моментов можно насобирать в каждом матче. Это был не конфликт, а словесная перепалка.

В ФК «Динамо» есть такой персонаж, как Сергей Мохник. Он, по моему мнению, знатный брехун. Так можете и написать, который не держит свое слово.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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Alex T
Оставьте в покое пожалуйста умственно-отсталого Белика, не гоже трогать больного человека.
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Александр Бондарь
Ахметовские подстилки все кристально чистые
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ALKOSruLKA
гопник переводить стрілки... Є якесь відео зовсім з іншої ситуації, але я його не покажу... Можна витягнути людину з Донбасу, але не Донбас з людини   "словесна перепалка"... показуй свою роботу на футбольному табло, а не язиком чи кулаками проти дідів.... Як футболістом був посереднім - такий і тренер (та й людина гі8няна).
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