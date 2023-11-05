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  4. Украинки Лопатецкая и Есипчук сыграли в финале 15-тысячника в Швеции
ITF
05 ноября 2023, 01:06 |
62
0

Украинки Лопатецкая и Есипчук сыграли в финале 15-тысячника в Швеции

Украинские теннисистки не сумели выиграть парный трофей на турнире в Нэсбюпарке

05 ноября 2023, 01:06 |
62
0
Украинки Лопатецкая и Есипчук сыграли в финале 15-тысячника в Швеции
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Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Дарья Есипчук не сумели выиграть парный трофей на турнире серии ITF W15 в Нэсбюпарке (Швеция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале украинки в трех сетах проиграли шведскому тандему Кайса Ханеманн / Лиза Цаар.

ITF W15 Нэсбюпарк. Пары. Хард в помещении. Финал

Дарья Лопатецкая (Украина) / Дарья Есипчук (Украина) – Кайса Ханеманн (Швеция) / Лиза Цаар (Швеция) – 7:5, 1:6, [6:10]

Отметим, что в мае 2023 года Лопатецкая и Есипчук выиграли турнир в Варберге.

5 ноября Лопатецкая поборется за титул в одиночном разряде на 15-тысячнике в Нэсбюпарке.

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Источник Sport.ua
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