Украинки Лопатецкая и Есипчук сыграли в финале 15-тысячника в Швеции
Украинские теннисистки не сумели выиграть парный трофей на турнире в Нэсбюпарке
Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Дарья Есипчук не сумели выиграть парный трофей на турнире серии ITF W15 в Нэсбюпарке (Швеция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В финале украинки в трех сетах проиграли шведскому тандему Кайса Ханеманн / Лиза Цаар.
ITF W15 Нэсбюпарк. Пары. Хард в помещении. Финал
Дарья Лопатецкая (Украина) / Дарья Есипчук (Украина) – Кайса Ханеманн (Швеция) / Лиза Цаар (Швеция) – 7:5, 1:6, [6:10]
Отметим, что в мае 2023 года Лопатецкая и Есипчук выиграли турнир в Варберге.
5 ноября Лопатецкая поборется за титул в одиночном разряде на 15-тысячнике в Нэсбюпарке.
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