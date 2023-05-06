Украинские теннисистки выиграли первый парный трофей в карьере

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Дарья Есипчук выиграли парный трофей на грунтовом турнире серии ITF W15 в Варберге (Швеция).

В финале соревнований украинский тандем должен был сыграть против еще одной украинки Александры Олейниковой и ее напарницы Оливии Грэм. Однако поединок не состоялся, так как в полуфинале одиночного разряда Олейникова получила травму и снялась с соревнований.

ITF W15 Варберг. Пары. Грунт. Финал

Дарья Лопатецкая (Украина) / Дарья Есипчук (Украина) – Александр Олейникова (Украина) / Оливия Грэм (Дания) [2] – RET., Олейкниова / Грэм

Для 20-летней Дарьи Лопатецкой и 17-летней Дарьи Есипчук это первый парный титул ITF.

Лопатецкая также сыграет в финале одиночного разряда на кортах Варберга. Матч за трофей состоится 7 мая, украинка встретится с Яной Бойович.