Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинские теннисистки выиграли первый парный трофей в карьере
ITF
06 мая 2023, 15:01 |
662
0

Украинские теннисистки выиграли первый парный трофей в карьере

Дарья Лопатецкая и Дарья Есипчук взяли титул на 15-тысячнике в Швеции

06 мая 2023, 15:01 |
662
0
Украинские теннисистки выиграли первый парный трофей в карьере
Instagram. Дарья Лопатецкая и Дарья Есипчук

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Дарья Есипчук выиграли парный трофей на грунтовом турнире серии ITF W15 в Варберге (Швеция).

В финале соревнований украинский тандем должен был сыграть против еще одной украинки Александры Олейниковой и ее напарницы Оливии Грэм. Однако поединок не состоялся, так как в полуфинале одиночного разряда Олейникова получила травму и снялась с соревнований.

ITF W15 Варберг. Пары. Грунт. Финал

Дарья Лопатецкая (Украина) / Дарья Есипчук (Украина) – Александр Олейникова (Украина) / Оливия Грэм (Дания) [2] – RET., Олейкниова / Грэм

Для 20-летней Дарьи Лопатецкой и 17-летней Дарьи Есипчук это первый парный титул ITF.

Лопатецкая также сыграет в финале одиночного разряда на кортах Варберга. Матч за трофей состоится 7 мая, украинка встретится с Яной Бойович.

По теме:
Дерби в Швеции не будет. Лопатецкая впервые за 4 года вышла в финал турнира
Украинское дерби близко. Две украинки вышли в полуфинал турнира в Швеции
Варберг. Лопатецкая и Олейникова разгромили соперниц на пути в 1/4 финала
Дарья Лопатецкая Дарья Есипчук Александра Олейникова ITF Варберг
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
Футбол | 05 мая 2023, 18:58 8
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ

Роберто Моралес сейчас на Житомирщине

Ребров претендует на пост главного тренера Олимпиакоса - СМИ
Футбол | 05 мая 2023, 14:11 12
Ребров претендует на пост главного тренера Олимпиакоса - СМИ
Ребров претендует на пост главного тренера Олимпиакоса - СМИ

В конкурентах у украинца – Эрнан Креспо

ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»
Футбол | 05.05.2023, 18:53
ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»
ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»
Днепр-1 не исключает, что будет стимулировать соперников Шахтера
Футбол | 06.05.2023, 12:49
Днепр-1 не исключает, что будет стимулировать соперников Шахтера
Днепр-1 не исключает, что будет стимулировать соперников Шахтера
Мадрид. Костюк и Русе проиграли первым сеяным на пути в парный финал
Теннис | 05.05.2023, 15:56
Мадрид. Костюк и Русе проиграли первым сеяным на пути в парный финал
Мадрид. Костюк и Русе проиграли первым сеяным на пути в парный финал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
04.05.2023, 20:37 13
Теннис
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
05.05.2023, 01:59 1
Теннис
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
04.05.2023, 20:41 10
Война
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
04.05.2023, 18:38 3
Футбол
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
05.05.2023, 09:34 7
Футбол
33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
04.05.2023, 23:41 7
Футбол
Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
05.05.2023, 11:25 7
Футбол
Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
04.05.2023, 11:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности