Украинские теннисистки выиграли первый парный трофей в карьере
Дарья Лопатецкая и Дарья Есипчук взяли титул на 15-тысячнике в Швеции
Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Дарья Есипчук выиграли парный трофей на грунтовом турнире серии ITF W15 в Варберге (Швеция).
В финале соревнований украинский тандем должен был сыграть против еще одной украинки Александры Олейниковой и ее напарницы Оливии Грэм. Однако поединок не состоялся, так как в полуфинале одиночного разряда Олейникова получила травму и снялась с соревнований.
ITF W15 Варберг. Пары. Грунт. Финал
Дарья Лопатецкая (Украина) / Дарья Есипчук (Украина) – Александр Олейникова (Украина) / Оливия Грэм (Дания) [2] – RET., Олейкниова / Грэм
Для 20-летней Дарьи Лопатецкой и 17-летней Дарьи Есипчук это первый парный титул ITF.
Лопатецкая также сыграет в финале одиночного разряда на кортах Варберга. Матч за трофей состоится 7 мая, украинка встретится с Яной Бойович.
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