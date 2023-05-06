Дерби в Швеции не будет. Лопатецкая впервые за 4 года вышла в финал турнира

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (WTA 654) вышла в финал грунтового турнира серии ITF W15 в Варберге (Швеция).

В полуфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла Фанни Остлунд (Швеция, WTA 712).

ITF W15 Варберг. Грунт. 1/2 финала

Дарья Лопатецкая (Украина) [1] – Фанни Остлунд (Швеция) [3] – 6:3, 2:6, 6:4

Для Лопатецкой это будет первый финал с 2019 года. Тогда она выиграла три турнира серии ITF W25.

К сожалению, еще одна украинка Александр Олейникова (WTA 676), которая является второй сеяной турнира, не смогла пробиться в финал. В матче с Яной Бойович (Сербия, WTA 914) Александра проиграла два стартовых гейма и снялась из-за травмы.