Дерби в Швеции не будет. Лопатецкая впервые за 4 года вышла в финал турнира
Дарья обыграла Фанни Остлунд, а Олейникова из-за травмы не смогла доиграть матч с Бойович
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (WTA 654) вышла в финал грунтового турнира серии ITF W15 в Варберге (Швеция).
В полуфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла Фанни Остлунд (Швеция, WTA 712).
ITF W15 Варберг. Грунт. 1/2 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) [1] – Фанни Остлунд (Швеция) [3] – 6:3, 2:6, 6:4
Для Лопатецкой это будет первый финал с 2019 года. Тогда она выиграла три турнира серии ITF W25.
К сожалению, еще одна украинка Александр Олейникова (WTA 676), которая является второй сеяной турнира, не смогла пробиться в финал. В матче с Яной Бойович (Сербия, WTA 914) Александра проиграла два стартовых гейма и снялась из-за травмы.
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