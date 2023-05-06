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  4. Дерби в Швеции не будет. Лопатецкая впервые за 4 года вышла в финал турнира
ITF
06 мая 2023, 14:45 |
474
0

Дерби в Швеции не будет. Лопатецкая впервые за 4 года вышла в финал турнира

Дарья обыграла Фанни Остлунд, а Олейникова из-за травмы не смогла доиграть матч с Бойович

06 мая 2023, 14:45 |
474
0
Дерби в Швеции не будет. Лопатецкая впервые за 4 года вышла в финал турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (WTA 654) вышла в финал грунтового турнира серии ITF W15 в Варберге (Швеция).

В полуфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла Фанни Остлунд (Швеция, WTA 712).

ITF W15 Варберг. Грунт. 1/2 финала

Дарья Лопатецкая (Украина) [1] – Фанни Остлунд (Швеция) [3] – 6:3, 2:6, 6:4

Для Лопатецкой это будет первый финал с 2019 года. Тогда она выиграла три турнира серии ITF W25.

К сожалению, еще одна украинка Александр Олейникова (WTA 676), которая является второй сеяной турнира, не смогла пробиться в финал. В матче с Яной Бойович (Сербия, WTA 914) Александра проиграла два стартовых гейма и снялась из-за травмы.

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Источник Sport.ua
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