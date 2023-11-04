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  4. Лопатецкая вышла в финал турнира ITF в Швеции
ITF
04 ноября 2023, 16:45 |
111
0

Лопатецкая вышла в финал турнира ITF в Швеции

Дарья може выиграть первый титул с 2019 года

04 ноября 2023, 16:45 |
111
0
Лопатецкая вышла в финал турнира ITF в Швеции
ITF. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№745 WTA) вышла в финал хардового турнира серии ITF W15 в Стокгольме (Швеция), который проводится в районе Нэсбюпарк.

В полуфинальном матче Лопатецкая, получившая четвертый номер посева от организаторов, в трех партиях переиграла вторую сеяную Иву Приморац из Хорватии (№525 WTA).

Нэсбюпарк. Полуфинал
Дарья Лопатецкая (Украина) – Ива Приморац (Хорватия) – 6:3, 6:7(4), 7:6(6)

В матче за титул Лопатецкая сразится против Андре Лукосюте (№704 WTA) из Литвы.

В последний раз Дарья выигрывала одиночный титул ITF в 2019 году.

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Дарья Лопатецкая
Источник Sport.ua
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