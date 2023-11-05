ITF05 ноября 2023, 23:45 |
104
0
Лопатецкая не смогла выиграть одиночный финал на турнире ITF в Швеции
Дарья проиграла в матче за титул сопернице из Литвы
05 ноября 2023, 23:45 |
104
0
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№745 WTA) стала финалисткой соревнований ITF W15 в Швеции.
В матче за титул украинка уступила Андре Лукошюте из Литвы (№704 WTA) .
Нэсбюпарк. Финал
Дарья Лопатецкая (Украина) – Андре Лукошюте (Литва) – 1:6, 4:6
Дарья во второй раз в сезоне сыграла в финале турнира ITF в одиночном разряде. С 2019 года она титулов не выигрывала.
В парном разряде в Нэсбюпарке Лопатецкая также остановилась за шаг до титула.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 ноября 2023, 04:57 0
Виталий в трех сетах справился с Алтугом Челикбилеком, а Илья выиграл у Лоренцо Джустино
Теннис | 05 ноября 2023, 05:35 2
Игра была прервана в 4-м гейме 1-го сета из-за дождя
Футбол | 05.11.2023, 19:15
Футбол | 05.11.2023, 16:54
Теннис | 05.11.2023, 11:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2023, 17:44 2
05.11.2023, 16:16 11
05.11.2023, 05:30 6
04.11.2023, 06:00 3
04.11.2023, 17:16 15
04.11.2023, 07:36 4
04.11.2023, 19:55 5