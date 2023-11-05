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  4. Лопатецкая не смогла выиграть одиночный финал на турнире ITF в Швеции
ITF
05 ноября 2023, 23:45 |
104
0

Лопатецкая не смогла выиграть одиночный финал на турнире ITF в Швеции

Дарья проиграла в матче за титул сопернице из Литвы

05 ноября 2023, 23:45 |
104
0
Лопатецкая не смогла выиграть одиночный финал на турнире ITF в Швеции
БТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№745 WTA) стала финалисткой соревнований ITF W15 в Швеции.

В матче за титул украинка уступила Андре Лукошюте из Литвы (№704 WTA) .

Нэсбюпарк. Финал
Дарья Лопатецкая (Украина) – Андре Лукошюте (Литва) – 1:6, 4:6

Дарья во второй раз в сезоне сыграла в финале турнира ITF в одиночном разряде. С 2019 года она титулов не выигрывала.

В парном разряде в Нэсбюпарке Лопатецкая также остановилась за шаг до титула.

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Дарья Лопатецкая
Источник Sport.ua
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