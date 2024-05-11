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  4. Скандал на U-19: словесный конфликт или необоснованная агрессия?
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 15:01 |
2251
12

Скандал на U-19: словесный конфликт или необоснованная агрессия?

Разбираемся, что произошло после матча «Шахтер» – «Динамо» U-19 между Беликом и Ищенко

11 мая 2024, 15:01 |
2251
12
Скандал на U-19: словесный конфликт или необоснованная агрессия?
ФК Шахтер

После центрального матча 28-го тура чемпионата Украины U-19 «Шахтер» – «Динамо» (1:2) разгорелся нешуточный скандал. Как рассказал изданию Dynamo.kiev.ua заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник, старший тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик ударил 70-летнего руководителя детско-юношеской школы «Динамо» Александра Ищенко.

Что произошло между тренером «Шахтера» и руководителем детско-юношеской школы «Динамо», из первых уст выяснили корреспонденты Sport.ua.

Позиция Алексея Белика

ФК Шахтер. Алексей Белик

– Я пока не могу рассказать все, что там происходило, поскольку сначала будет официальная позиция нашего клуба, – сказал Белик в комментарии Sport.ua. Но могу сказать, что это все неправда. Где видео, где побои?

– Конфликтной ситуации не было?
– Могу сказать, что у меня есть видео, на фоне которого ситуация с Ищенко будет цветочками. Я понимаю, почему отдельные люди из ФК «Динамо» это разгоняют. Потому что у меня есть видео, как один из представителей «Динамо», поскольку этот человек был в клубном костюме киевлян, бьет 15-летнего парня и разбивает ему руку. У меня есть видео. «Динамо» понимает, что у них «рыльце в пуху», поэтому они решили сыграть на опережение и заявили, что Белик ударил Ищенко. Если побил, пожалуйста, давайте видео, доказательства, снимайте побои и в суд. А у меня есть видео. Если надо будет, его предоставлю. С ребенка тоже будут снимать побои, поэтому тогда будем разговаривать по-другому. Руководство клуба будет принимать решение. Я работаю в структуре «Шахтера», поэтому не могу вредить своему клубу, буду все согласовывать с ним.

– Физическое воздействие на Александра Ищенко с вашей стороны было?
– Конфликт был, но словесный. Но, то, что есть на видео, на фоне конфликта с Ищенко цветочки. Эмоции, крики и такие конфликтные моменты, как с Ищенко, в футболе не редкость. Это футбол, это эмоции. Таких моментов можно насобирать в каждом матче. Это был не конфликт, а словесная перепалка.

В ФК «Динамо» есть такой персонаж, как Сергей Мохник. Он, по моему мнению, знатный брехун. Так можете и написать, который не держит свое слово.

– По самой игре, которая завершилась поражением вашей команды со счётом 1:2, что скажете?
– По игре мы переиграли «Динамо». Доволен всем, кроме результата. Футбольные люди, которые были на матче, говорили, что давно не видели такого слабого «Динамо». Фактически каждого игрока киевлян хватали судороги на 70-й минуте. Наша команда была на мяче, контролировала игру. Это проблема всех команд, которые играют в комбинационный, умный футбол. Тогда есть проблема нарваться на контратаку. У «Динамо» это главный козырь – контратаки, с которых мы и пропустили два гола. В остальном претензий к команде у меня нет. Я полностью доволен игрой, горжусь командой, но недоволен результатом. Мы не реализовали свои моменты.

Позиция Александра Ищенко

ФК Динамо. Александр Ищенко

– Я сам в полном недоумении, – сказал Ищенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua. – Мне непонятна его такая агрессия. Я с ним не общался, стоял после матча, говорил с судьями. Алексей Белик выскочил из-за спин охраны, которая стояла возле судей, кричал маты, ударил меня в грудь. Хорошо, что рядом были Сергей Мохник и бывший президент «Арсенала». Они его удержали, потому что он был готов драться дальше. Я был в шоке. Ведь ничем не спровоцировал данную ситуацию. Вообще стоял разговаривал с другими людьми. Поэтому для меня все это получилось полной и неприятной неожиданностью.

– Чем была вызвана агрессия Алексея Белика?
– Не знаю. Может, он не футбольный тренер, а кикбоксер... На поле после свистка выбежали болельщики, команды, были небольшие стычки. Но охране и тренерам команд удалось этот пожар потушить.

Но агрессивное поведение Белика по отношению ко мне я вообще ничем не могу объяснить. Одно дело, если бы у нас был перед этим словесный конфликт... Уже только после того, как он на меня напал, я попросил его вести себя адекватно. В ответ услышал маты: «Я вас тут уложу. Я вас тут перебью». Рядом был наш тренер команды 2010 года рождения, который сделал ему замечание о его поведении. В ответ Белик сказал: «Идем за угол, я тебя тут положу с одного удара».

– Делегат матча, рефери, внесли в протокол факт конфликта?
– Игра была нервная, потом эти события... Внесли ли запись о конфликте в протокол, мне это неизвестно. После этого мы с Владимиром Бессоновым покинули стадион.

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Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Алексей Белик Александр Ищенко скандал драка Шахтер Донецк U-19 Динамо Киев U-19 статьи эксклюзив
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 12
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NoMad
В шлюxтаpi завжди було лише бидло, тому не здивований нi разу
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+8
Павло
Яке ж тупориле, сцикливе чмо цей Бєлік... 
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+8
Владимир Кучер
белік-КРОТЯЧА ГНИДА
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+7
Выталкиватель парашутистов
Говорю с 2014 года - команда сепаратиста ахметова не должна принимать участие в соревнованиях внутри Украины. РФ до сих пор в СМИ говорит, что это команда ДНР! Поведение игроков Шахтера, и не только взрослой команды, говорит о том, что они в душе люто ненавидят Украину и ждут прихода к власти ставленников рашки, да и сам ахметов расчитывает на приличную должность в этой псевдо-распублике. Конфликты и дальше будут, 100 процентово.  Это надругательство над символом Украины, когда эта банда выходит на поле , накрывшись флагом Украины....
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+2
serhiy
Шахтарівські серця ))).
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+1
serhiy
"Футбольні люди які були на матчі казали,що не бачили такого слабкого Динамо " ))) 
Бля,в меншості грали з 50 хвилини і щей гол забили - всі б такі слабкі були )))
 Бєлік,бєлік- тренер "великий" росте ))) 
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+1
serhiy
Гнила команда з гнилими гравцями і тренерами і гнилим власником. Від коли ахметка-від тоді гниллю аж смердить і так всі роки !!! Тільки їх вболівальники цього не бачуть бо такі ж гнилі !!!
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+1
Jorko
О пішло гівно по трубах!
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0
AK.228
Ганьба!!
Ответить
-3
AK.228
Зараз ще Ромка-Ухилянт відео надішле про «совецкій шахтьор» … ми тут всі охуєм
Ответить
-4
Sergey Romanchik
Святые Опзж 🤭🤭🤭Фас шавки дырявые 
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-9
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