18-летняя финалистка юниорского Уимблдона попалась на допинге

18-летняя чешская теннисистка Никола Бартункова временно отстранена от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В организме спортсменки обнаружен триметазидин — запрещенный WADA препарат, который улучшает насыщение организма кислородом, повышая выносливость и работоспособность. Бартункова сдала положительные тесты на турнирах ITF в Трнаве в феврале и Мариборе в марте.

Отметим, что Бартункова — финалистка юниорского Уимблдона-2023 и полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос»-2022. В апреле она поднималась в рейтинге на 226-е место — самое высокое в ее карьере.