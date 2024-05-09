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  4. 18-летняя финалистка юниорского Уимблдона попалась на допинге
WTA
09 мая 2024, 15:37 |
1047
0

18-летняя финалистка юниорского Уимблдона попалась на допинге

Чешка Никола Бартункова сдала положительные тесты дважды

09 мая 2024, 15:37 |
1047
0
18-летняя финалистка юниорского Уимблдона попалась на допинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Бартункова

18-летняя чешская теннисистка Никола Бартункова временно отстранена от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В организме спортсменки обнаружен триметазидин — запрещенный WADA препарат, который улучшает насыщение организма кислородом, повышая выносливость и работоспособность. Бартункова сдала положительные тесты на турнирах ITF в Трнаве в феврале и Мариборе в марте.

Отметим, что Бартункова — финалистка юниорского Уимблдона-2023 и полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос»-2022. В апреле она поднималась в рейтинге на 226-е место — самое высокое в ее карьере.

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Никола Бартункова теннис допинг Уимблдон Ролан Гаррос
Юрій Вишневський Источник: International Tennis Integrity Agency
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