Оболонь – Рух. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 11 мая, «Оболонь» на домашнем стадионе «Оболонь-арена» в матче двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги примет львовский «Рух». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 13-е и 5-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Виталия Пономарева на матч:

«Оболонь»: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Черненко, Мединский, Косовский, Чернов, Тарануха, Краснопир.

«Рух»: Ледвий, Холод, Слюсар, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Карабин.