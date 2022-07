Ярмолюк надеется скоро дебютировать в АПЛ и сыграть за сборную Украины

Хавбек Егор Ярмолюк оценил свой переход из «Днепра-1» в «Брентфорд». Молодой игрок надеется вскоре дебютировать в АПЛ, а также окажется в сборной Украины.

«Счастлив оказаться здесь, все ребята и тренеры хорошо меня приняли. Мне нравится игра «Брентфорда», думаю, мне подойдет. Я долго был в «Днепре-1», это был хороший опыт. Надеюсь, дальше - больше, и скоро будет национальная команда».

«Очень рад возможности перейти в «Брентфорд», думаю, у меня все получится здесь. Я благодарен клубу за поддержку, которую мне оказали, учитывая ситуацию в Украине».

«Семья, конечно, очень гордится мной. Надеюсь, скоро они увидят меня в матче АПЛ», - сказал Ярмолюк.

Ранее сообщалось, что пока что игрок будет работать в составе «Брентфорда B».



