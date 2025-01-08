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Лига наций
08 января 2025, 20:01 | Обновлено 08 января 2025, 20:05
560
0

Перед Миланом Консейсау отказался возглавить соперника сборной Украины

В сборной Бельгии до сих пор неизвестно будущее Тедеско

08 января 2025, 20:01 | Обновлено 08 января 2025, 20:05
560
0
Перед Миланом Консейсау отказался возглавить соперника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский тренер Сержиу Консейсау рассматривался как потенциальный преемник Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

По данным La Gazzetta dello Sport, бельгийская сторона провела переговоры с Консейсау, предложив ему зарплату, которая вдвое превышала его нынешнюю в «Милане».

Однако Сержиу отклонил это предложение, объяснив, что его не интересует работа со сборными. Также тренер отказал нескольким клубам из Бразилии.

В конце декабря Консейсау был назначен главным тренером «Милана». В своем втором матче во главе «россонери» он выиграл Суперкубок Италии, установив рекорд среди тренеров клуба.

Тем временем сборная Украины встретится со сборной Бельгии в матчах плей-офф Лиги наций за право выхода в дивизион А.

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Олександр Сільченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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