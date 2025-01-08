Перед Миланом Консейсау отказался возглавить соперника сборной Украины

Португальский тренер Сержиу Консейсау рассматривался как потенциальный преемник Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

По данным La Gazzetta dello Sport, бельгийская сторона провела переговоры с Консейсау, предложив ему зарплату, которая вдвое превышала его нынешнюю в «Милане».

Однако Сержиу отклонил это предложение, объяснив, что его не интересует работа со сборными. Также тренер отказал нескольким клубам из Бразилии.

В конце декабря Консейсау был назначен главным тренером «Милана». В своем втором матче во главе «россонери» он выиграл Суперкубок Италии, установив рекорд среди тренеров клуба.

Тем временем сборная Украины встретится со сборной Бельгии в матчах плей-офф Лиги наций за право выхода в дивизион А.