Заря объявила о подписании бывшего полузащитника Днепра-1

Экс-полузащитник «Днепра-1» Арсений Батагов стал игроком луганской «Зари».

Детали контракта не разглашаются.

Батагов начал свою карьеру в академии харьковского «Металлиста». В 2017 году присоединился к «Днепру-1», где провел 46 матчей и отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Арсений также выступал в сборных Украины разных лет (U-16, U-17, U-19 и U-21).