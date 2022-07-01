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  4. Заря объявила о подписании бывшего полузащитника Днепра-1
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 12:10 |
416
0

Заря объявила о подписании бывшего полузащитника Днепра-1

Арсений Батагов продолжит карьеру в луганском клубе

01 июля 2022, 12:10 |
416
0
Заря объявила о подписании бывшего полузащитника Днепра-1
ФК Заря Луганск. Арсений Батагов

Экс-полузащитник «Днепра-1» Арсений Батагов стал игроком луганской «Зари».

Детали контракта не разглашаются.

Батагов начал свою карьеру в академии харьковского «Металлиста». В 2017 году присоединился к «Днепру-1», где провел 46 матчей и отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Арсений также выступал в сборных Украины разных лет (U-16, U-17, U-19 и U-21).

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Арсений Батагов Днепр-1 Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Заря
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