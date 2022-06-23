Муж Свитолиной восстановился после травмы, но пропустит Уимблдон
Гаэль Монфис возобновил тренировки
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис сообщил о том, что восстановился после травмы:
«Привет, хотел дать самую свежую информацию относительно моей травмы стопы. На этой неделе я снова начал тренироваться и чувствовал себя хорошо».
Также Монфис сообщил, что пропустит Уимблдон-2022. Напомним, из-за травмы Монфис пропустил Ролан Гаррос.
Hello, I wanted to give you a quick update following my foot injury. I have started to train again this week and I have felt really good. pic.twitter.com/iHDds1MdHZ— Gael Monfils (@Gael_Monfils) June 23, 2022
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