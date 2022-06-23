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Уимблдон
23 июня 2022, 19:37 | Обновлено 23 июня 2022, 22:25
400
0

Муж Свитолиной восстановился после травмы, но пропустит Уимблдон

Гаэль Монфис возобновил тренировки

23 июня 2022, 19:37 | Обновлено 23 июня 2022, 22:25
400
0
Муж Свитолиной восстановился после травмы, но пропустит Уимблдон
Getty Images/Global Images Ukraine

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис сообщил о том, что восстановился после травмы:

«Привет, хотел дать самую свежую информацию относительно моей травмы стопы. На этой неделе я снова начал тренироваться и чувствовал себя хорошо».

Также Монфис сообщил, что пропустит Уимблдон-2022. Напомним, из-за травмы Монфис пропустил Ролан Гаррос.

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