Муж Свитолиной восстановился после травмы, но пропустит Уимблдон

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис сообщил о том, что восстановился после травмы:

«Привет, хотел дать самую свежую информацию относительно моей травмы стопы. На этой неделе я снова начал тренироваться и чувствовал себя хорошо».

Также Монфис сообщил, что пропустит Уимблдон-2022. Напомним, из-за травмы Монфис пропустил Ролан Гаррос.

Hello, I wanted to give you a quick update following my foot injury. I have started to train again this week and I have felt really good. pic.twitter.com/iHDds1MdHZ